Great victory for @fcfseleccioncol 🇨🇴 They defeated @fefecuador 🇪🇨 in New Jersey 💥💥💥 Gran victoria de #Colombia 🇨🇴 Derrotaron a #Ecuador 🇪🇨 en Nueva Jersey ⚡️⚡️⚡️(📷: @fcfseleccioncol)

A post shared by beIN SPORTS USA (@beinsportsusa) on Nov 19, 2019 at 7:11pm PST