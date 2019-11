FIM DE PAPO! A #SeleçãoBrasileira encerra 2019 com vitória sobre a Coreia do Sul, com gols de Paquetá, Coutinho e Danilo. VALEU, BRASIL!



🇧🇷 3-0 🇰🇷 | #BRAxCOR #JogaBola pic.twitter.com/1fGGOvfD0i