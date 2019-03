Estados Unidos vence 1-0 a Ecuador en amistoso

EFE

El delantero del Columbus Crew Gyasi Zardes marcó en el minuto 81 el único gol del partido que permitió a la selección de Estados Unidos vencer por 1-0 a la de Ecuador en partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA.



El gol llegó al rematar Zardes un centro que le puso el defensa Tim Ream e hizo justicia al dominio del equipo estadounidense.

3️⃣ for 3️⃣ in 2019! @gyasinho's tally secures a strong team win in Orlando! pic.twitter.com/SEcpeA9HtP — U.S. Soccer MNT (@USMNT) March 22, 2019

El triunfo del equipo de las Barras y las Estrellas, que sigue invicto, bajo la dirección del nuevo entrenador Gregg Berhalter, que cumplió con lo que había prometido de seguir conociendo a los jóvenes valores del fútbol nacional, se dio ante un rival que no hizo ningún mérito para sacar un resultado positivo.



Todo lo contrario, el equipo ecuatoriano que dirige en su tercera etapa el entrenador colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, no jugó a nada, especialmente en el apartado ofensivo, donde nunca generó peligro y lo demostró con un solo tiro y sin que fuese al arco defendido por el arquero Sean Johnson, del New York City, que pasó inédito todo el encuentro.



Estados Unidos no fue superior a Ecuador en el ataque, pero al menos puso más esfuerzo e hizo cinco disparos, dos que llegaron al arco del arquero Alexander Domínguez, que salvó uno y el otro acabó en el gol.

Además de la victoria, Berhalter también cumplió con el objetivo de conocer a nuevos valores del fútbol de Estados Unidos y de ahí los cinco cambios que hizo en la segunda parte.



En la primera parte, que fue soporífera, las dos selecciones se dedicaron a pasar el balón sin mayor profundidad.



Aunque fue Estados Unidos la que tuvo mayor tiempo la posesión del balón e hizo tres disparos a puerta, con uno que controló bien el arquero ecuatoriano Domínguez.



Mientras que Ecuador apenas hizo un disparo y no fue a puerta, algo que fue todavía más frustrante en la segunda parte cuando no tuvo ninguno.