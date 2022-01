EFE

Una tanda de penaltis con dieciocho lanzamientos necesitó Burkina Faso para terminar con la resistencia de Gabón, que jugó casi una hora con un hombre menos, y alcanzar por cuarta vez en su historia los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones tras un duelo que terminó con empate a uno.



El primer partido de los octavos de final de la competición africana estuvo plagado de emoción e incertidumbre y se vislumbró la impotencia burkinesa para derribar a un rival, teóricamente menor, aferrado a la épica y a sus opciones.

Burkina Faso, que no pudo con Gabón en 120 minutos a pesar de su superioridad, salió adelante gracias al lanzamiento de penaltis, que resolvieron la eliminatoria y situaron al equipo de Kamou Malo en la siguiente ronda, en la que le espera al vencedor del enfrentamiento entre Nigeria y Túnez.



Ismahila Ouedrago no falló el noveno tiro desde los once metros de Burkina Faso. Previamente, Lloyd Palun había marrado para Gabón. El conjunto burkinés no había aprovechado las ocasiones anteriores, cuando su rival no acertó en el cuarto lanzamiento y también en el octavo.

Burkina Faso tuvo el triunfo en la mano antes de alcanzar la prórroga. Todo lo tenía de cara el conjunto de Kamou Malo. Ventaja en el marcador y su rival con diez hombres. Pero en una acción a balón parado, en el tiempo añadido del partido, Gabón resucitó.



El encuentro adquirió ya tintes dramáticos. Gabón resistió en la prórroga. En inferioridad, sostenido por su portero Jean-Noel Amonome, que evitó que el balón volviera a entrar en su meta.

Hasta la prolongación Burkina Faso tenía controlado el duelo. Suya fue siempre la iniciativa y el control. Bertrand Traore se erigió en protagonista en el primer tramo del enfrentamiento. El centrocampista del Aston Villa falló un penalti al cuarto de hora de juego, pero después enmendó su error con el tanto que anotó trece minutos después.



Burkina Faso, que llegó a ser subcampeón de la Copa África en Sudáfrica 2013 y tercero en Gabón 2017, sus mejores registros, sufrió más de lo esperado ante un rival que jugó los últimos veinticinco minutos del encuentro más los treinta de prórroga con un futbolista menos por la expulsión de Sidney Obissa por doble tarjeta amarilla.

Eso dificultó la tarea del cuadro del francés Patrice Neveu que tenía el marcador ya en contra. Aún así creyó en sus opciones hasta el final. Y en una de ellas, casi con el tiempo cumplido, un córner ejecutado por Denis Bouanga fue rematado de cabeza por Bruno Ecuele Manga y, tras rozar en el defensa Adama Guira, entró en la portería burkinesa.



El empate alargó el encuentro hacia la prórroga. Gabón, amparado en su meta Jean Noel Amonome, resistió y consiguió llevar el desenlace a la suerte de los penaltis. Ahí también aguantó. Burkina Faso necesitó una tanda de penaltis con dieciocho tiros para acabar con las ilusiones de Gabón de alcanzar por tercera vez en su historia los cuartos de final, su mejor registro.