EFE

La selección de Argelia, una de las favoritas de la Copa de Africana de Naciones, se topó con el muro de Sierra Leona y no pudo pasar del empate sin goles, en el partido que abría el Grupo E, gracias a la gran actuación del guardameta sierraleonés Mohamed Kamara.

Argelia lo tuvo en los últimos minutos del partido pero Saïd Benrahma se perdió una oportunidad de oro. 😳



Los argelinos, vigentes campeones, liderados en ataque por el jugador del Manchester City Riyad Mahrez, salieron con un once de gala para su debut en el torneo. Pese a una primera parte muy igualada en la que Sierra Leona consiguió frenar las embestidas argelinas -y poner en algún momento en aprietos la portería rival-, Argelia, aunque no estuvo acertada de cara a gol, fue superior.



Con más del doble de tiros (18), ocho de ellos a puerta, y con un 67% de la posesión, los 'Zorros del Desierto' no consiguieron perforar la portería de Sierra Leona, defendida por un Mohamed Kamara que se erigió como la gran figura del partido y desbarató las ofensivas locales. Argelia comienza con un tropiezo su periplo en el torneo africano.