EFE

Argelia selló su pase a las semifinales de la Copa Africana de Naciones luego de vencer a Costa de Marfil en un sufrido partido que se decidió en la tanda de penaltis (1-1).

Argelia y Costa de Marfil prometían un partido intenso y acabaron cumpliendo las expectativas. Los argelinos mantuvieron la posesión a lo largo del partido, pero sufrieron la asfixiante presión de unos marfileños que crearon más peligro al contragolpe.



Argelia pronto encontró sus oportunidades, cuando Mahrez se deshizo de un rival en la frontal y lanzó un zurdazo que se marchó arriba.



Cinco minutos después, el lateral Bensebaini llegó hasta la línea de fondo del área rival y dejó el balón atrás para que Feghouli fusilara al arquero marfileño desde el punto de penalti y adelantara a Argelia (m.20).



El gol desató la rabia de Costa de Marfil, que presionó con mucha agresividad y generó una tensión que marcaría la pauta del segundo tiempo.



Nada más empezar la segunda parte, el meta marfileño Gbohouo agarró las piernas del punta argelino Bounedjah y lo derribó dentro del área, una acción que solo le costó una amarilla gracias a la permisividad del colegiado.



En el 47, el mismo Bounedjah fue el encargado de lanzar un penalti que estamparía contra el travesaño y que le dibujaría una mueca de dolor y culpabilidad hasta el final del encuentro.



Minutos después, de nuevo Bounedhaj desaprovechó una ocasión clarísima ante el arquero que le hizo sollozar y, en el 62, el gol de rosca del marfileño Kodjia desde la frontal (1-1) derrumbó a Bounedjah, que se tiró al suelo.



El delantero no tuvo su día. Argelia siguió dominando y generando acciones de peligro, pero Bounedjah siguió fallando ocasiones claras hasta que fue sustituido.



Tras una prórroga sin goles, Bounedjah no pudo reprimir sus lágrimas cuando su compañero Youcef Belaili disparó al poste izquierdo desde los once metros y volvió a llorar, esta vez de alegría, cuando el meta M'Bolhi le atajó el tiro al marfileño Wilfried Bony.



La felicidad le invadió cuando Serey Dié hizo sonar la madera en el último tiro de para Costa de Marfil, que supuso el pase a la siguiente ronda para los argelinos (4-3).