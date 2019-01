เท้าเดี้ยง!เปแอสเชส่งเนย์มาร์เข้าโรงหมอเจ็บซ้ำแผลเก่า

โทมัส ทูเคิล โค้ชปารีส แซงต์-แชร์กแมง ยอมรับว่าเขาเป็นกังวลหลังจากที่ เนย์มาร์ ต้องถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บที่เท้าอีกครั้ง

สตาร์แซมบ้าต้องออกจากเกมในครึ่งหลัง ในรายการเฟรนช์คัพ รอบ 32 ทีม เมื่อวันพุธ โดยที่เปแอสเชเอาชนะสตราส์บูร์ก 2-0 จากประตูของเอดินสัน คาวานี่ และ อังเคล ดิ มาเรีย

Having continued at first, Neymar came off for treatment and returned briefly before hobbling off down the tunnel.

หลังเกม ทูเคิล เผยว่าต้องส่งตัว เนย์มาร์ ไปตรวจอาการบาดเจ็บที่เท้า และกำลังรอผลอย่างใจจดใจจ่อ โดยที่เจ้าตัวเคยกระดูกเท้าแตกมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อน



“ ไม่ ผมไม่ได้คุยกับเนย์มาร์ (หลังเกม) เพราะเขาอยู่ในโรงพยาบาล” ทูเคิลบอกกับ Eurosport

“ ใช่ ผมเป็นห่วง มันซับซ้อนเสมอ (กับการบาดเจ็บแบบนี้)"

"มันเป็นเท้าข้างเดียวกันและฝ่าเท้าเดียวกัน (เหมือนกับการบาดเจ็บก่อนหน้านี)"

เปแอสเชมีเกมใหญ่ในแชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีม พบกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า ที่ต้องลุ้นกันว่า เนย์มาร์ จะฟิตกลับมาได้ทันเวลาหรือไม่