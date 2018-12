ไว้ว่ากันตอนซัมเมอร์!อิสโก้ยันไม่ชิ่งราชันชุดขาวปีใหม่นี้

อิสโก้ กองกลางเรอัล มาดริด ยืนยันว่าเขาไม่ได้คิดที่จะออกจากสโมสรในเดือนมกราคมนี้ แม้ว่าจะไม่สามารถยึดตัวจริงภายใต้กุนซือคนใหม่อย่างซานติอาโก้ โซลารี่

แข้งทีมชาติสเปนได้ออกสตาร์ทนัดล่าสุดตั้งแต่เกมเอล กลาซิโก้ที่แพ้ต่อบาร์เซโลน่า 5-1 เมื่อ 28 ตุลาคม ที่เป็นเกมสุดท้ายของกุนซือฆูเลน โลเปเตกี ก่อนที่จะโดนไล่ออกไป

นับตั้งแต่ตอนนี้ อิสโก้ ได้ลงตัวจริงอีกแค่ 2 นัดในเกมที่ไม่สำคัญมากนักคือ ชนะเมลิญ่า 6-1 ในถ้วยโกปา เดลเรย์ และแพ้ช็อกคาบ้านต่อซีเอสเคเอ มอสโก 3-0 ในแชมเปี้ยนส์ ลีก ขณะที่ทีมผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้แล้ว

โซลารี่ ออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับตัวนักเตะ และท่ามกลางข่าวว่าอาจมีการย้ายทีมในตลอดรอบสองเดือนมกราคมนี้ เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

“ผมไม่ได้คิดที่ไปจากทีมในตลาดหน้าหนาวนี้” อิสโก้กล่าวกับ Deportes Cuatro เมื่อวันอาทิตย์

“ผมมีความสุขมาก เป้าหมายของผมคือการคว้าหลายๆแชมป์ที่เรอัล มาดริด”

ราชันชุดขาวจะกลับมาลงสนามรับปีใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคมนี้ พบกับ บีญาร์เรอัล ในเกมลา ลีกา หลังจบช่วงพักเบรคครึ่งซีซั่น

