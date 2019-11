บัลเบร์เด้สุดแฮปปี้บาร์ซ่าพลิกชนะเลกาเนส

เอร์เนสโต้ บัลเบร์เด้ ยอมรับว่า บาร์เซโลน่า ฟอร์มไม่ได้ดีเท่าไหร่ แต่ก็พอใจที่ลูกทีมเอาชนะ เลกาเนสได้

เจ้าบุญทุ่ม บุกชนะ เลกาเนส 2-1 โดยเกมนี้ บาร์ซ่าตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนในครึ่งแรก แต่เร่งเครื่องยิงแซงสองประตูรวดจนเอาชนะได้สำเร็จ

"เราต้องมีความสุขนะ ผมรู้ว่ามันอาจไม่ใช่เกมที่ดีอะไรนักและเราก็รู้ว่ามันเป็นเกมที่เล่นยากเพราะพวกเขาสร้างความลำบากให้แก่เรา"

"ฝ่ายตรงข้ามทำให้เห็นถึงความกระหายและลมมันก็แรง แต่ผมก็ไม่ได้อยากจะแก้ตัวอะไรหรอกนะ พวกเขาเล่นเกมรับได้ดีและทำให้เราเจองานยาก"

"มันไม่ใช่เกมที่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อเราตกเป็นฝ่ายตามหลัง ซึ่งมันเกิดขึ้นหลายครั้งมากๆ สุดท้ายเราก็ชนะได้สำเร็จ"

"The new system was the coach's idea. We did not start well but in the second half we controlled play with the system we usually use."