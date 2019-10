ซิเมโอเน่ยืนยันคอสต้าแฮปปี้ดีแม้ตกเป็นตัวสำรอง

ดีเอโก้ ซิเมโอเน่ กุนซือ แอตเลติโก มาดริด บอกว่า ดีเอโก้ คอสต้า กองหน้าของทีมยังมีความสุขดีที่เห็น อัลบาโร่ โมราต้า คืนฟอร์มเก่ง แม้เจ้าตัวจะเสียตำแหน่งให้รายหลังก็ตาม

"เขาก็ยังดูแฮปปี้ดีนะที่ โมราต้า ทำประตูได้และมันก็สม่ำเสมอที่หน้าปากประตู" เทรนเนอร์ตราหมี กล่าวในห้องแถลงข่าว

"พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมและมีความเป็นเพื่อนกันที่ดี - เราพวกยังต้องทำงานกับ คอสต้า และทุกๆ คน"

"มันเป็นเรื่องปกติมากเลยสำหรับกองหน้าที่จะต้องกังวลในเรื่องทำประตู ทุกๆ คนแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยส่วนตัวที่มีนอกสนาม"

"เมื่อมันเกิดขึ้นกับกองหน้า, โมราต้า อิสระมากขึ้น นั่นคือผลลัพธ์ในการเล่นของเขา"

