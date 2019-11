ซิเมโอเน่ตำหนิหลังตราหมีพ่ายแต่ทีมยังต้องเดินหน้าไปต่อ

Diego Simeone accepted the blame for Atletico Madrid's 2-1 loss to Bayer Leverkusen but insisted afterwards that his side "need action, not words".

ดีเอโก้ ซิเมโอเน่ กุนซือ แอตเลติโก มาดริด ยอมรับว่าตำหนิที่ทีมพ่ายต่อ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น แต่ยืนยันหลังจากนี้ต้องกระทำมากกว่าคำพูด

"มันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ที่ต้องมาตำหนิผู้เล่นคนเดียว"

"คนแรกที่ต้องรับผิดชอบจากการที่ในครึ่งแรกเราเล่นได้แย่ รวมถึงการที่ทีมตอบสนองได้ไม่ดีก็คือผมเอง เพราะผมไม่สามารถทำให้ทีมเล่นในช่วงต้นเกมด้วยแรงกระตุ้นที่ดีได้ ขณะที่ในครึ่งหลังพวกเขาเล่นด้วยแรงกระตุ้นที่ดี"

"ตอนนี้เราต้องทำงานต่อไป พวกเขาไม่เข้าใจมากนักเมื่อพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้นเราต้องทำให้เห็นไม่ใช่แค่พูด"

"มันยังมีสิ่งที่ต้องพูดกันในห้องแต่งตัวเมื่อผลการแข่งขันไม่ได้ดั่งใจ หากมันเกิดขึ้นไม่ดีเราก็ต้องพยายามขึ้นสองเท่า และทำงานหนักกว่าเดิม"