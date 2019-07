กุนซือระดับโลก!ทริปเปียร์ตื่นเต้นซบตราหมีเล่นให้ซิเมโอเน่

คีแรน ทริปเปียร์ ออกอาการตื่นเต้นดีใจที่จะร่วมงานกับสุดยอดกุนซืออย่าง ดีเอโก้ ซิเมโมเน่ หลังดีลย้ายซบ แอตเลติโก้ มาดริด ลงเอยไปเรียบร้อยแล้ว

แบ็คขวาทีมชาติอังกฤษย้ายจากท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ มาเล่นในลาลีกากับตราหมี เซ็นสัญญา 3 ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ค่าตัวตามรายงานข่าวประมาณ 22 ล้านยูโร

ทริปเปียร์ทำผลงานในฟุตบอลโลก 2018 ได้ดีพาทีมสิงโตคำรามเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ แต่ซีซั่นที่ผ่านมาฟอร์มตกลงไปจนไม่สามารถยึดตัวจริงในทีมไก่เดือยทองได้ จนหลุดจากทีมชาติไปในที่สุด

นาโปลี,ยูเวนตุส และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตกเป็นข่าวว่าสนใจแข้งวัย 28 ปีผู้นี้ แต่สุดท้ายเป็นแอตเลติโก้ที่คว้าตัวไปได้สำเร็จ

“มันเป็นความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์ ผมต้องการที่จะไปเล่นในต่างแดนและตอนนี้ก็สมหวังมันสุดยอดมาก” ทริปเปียร์กล่าวในเว็บไซต์ทางการของตราหมี

“ทีมที่ยอดเยี่ยม ผู้จัดการที่เหลือเชื่อ และผมแค่รอคอยที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วในตอนนี้"

“พวกเขาได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการสำคัญ พวกเขาทำได้ดีมากในลาลีกาช่วงหลายปีที่ผ่านมา พวกเขามีผู้เล่นระดับโลกและผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยม"

"ผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้ทำงานกับผู้จัดการทีม เรียนรู้จากเขา และช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในอนาคต คุณสามารถเห็นได้เลยว่าเขาใกล้ชิดกับนักเตะในทีมของเขามากแค่ไหน"