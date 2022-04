อันเชล็อตติโวหลังมาดริดฉลุยตัดเชือกถ้วยหูใหญ่

คาร์โล อันเชล็อตติ ผู้จัดการทีม เรอัล มาดริด คุยลั่นทุ่งว่าไม่เคยมีความคิดว่าจะตกรอบอยู่ในหัวหลังพา ราชันชุดขาว ผ่านเข้าไปตัดเชือกถ้วย แชมเปี้ยนส์ลีก ได้สำเร็จจากการพิชิต เชลซี แชมป์เก่าลงได้แบบเฉียดฉิวด้วยสกอร์รวม 5-4ith a 3-1 advantage from Stamford Bridge – again courtesy of three goals from Benzema.

กุนซืออิตาเลี่ยนให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าแม้จะถูกทีมจาก พรีเมียร์ลีก บุกมายิงนำห่าง แต่ด้วยการได้เล่นในสนาม เบร์นาเบว รังของตัวเอง เขาจึงไม่มีความคิดเลยว่าทีมจะกระเด็นตกรอบคารัง