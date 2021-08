ลิเวอร์พูลประณามแฟนบอลเหยียดกิลมอร์

สโมสร ลิเวอร์พูล กล่าวประณามการกระทำของแฟนบอลกลุ่มหนึ่งที่เดินทางไปเชียร์ถึงขอบสนาม แคร์โรวว์ โร้ด ที่ "หงส์แดง" บุกเอาชนะ นอริช 3-0 ในเกมนัดเปิดสนาม พรีเมียร์ลีก เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

ลิเวอร์พูล รีทวีตข้อความของกลุ่มแฟนบอล Kop Outs ซึ่งเป็นตัวแทนของแฟนบอลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) โดยกลุ่ม Kop Outs ได้ระบุว่า บิลลี่ กิลมอร์ มิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย 20 ปีของ นอริช ที่ยืมตัวมาจาก เชลซี ถูกล่วงละเมิดด้วยคำพูดในเชิงเหยียด

"ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ถูกกลบด้วยเสียงจากพวกต่อต้านรักร่วมเพศที่ปรักปรำโดยแฟนบอลของเราที่พุ่งเป้าไปที่ บิลลี่ กิลมอร์ ที่ถูกยืมมาจาก เชลซี หากคุณสนับสนุนด้วยการเลิกใช้เรื่องไร้สาระไม่ได้ คุณก็ไม่เข้าใจในความหมาย YNWA [You'll Never Walk Alone]" กลุ่ม Kop Outs โพสต์พร้อมรีทวีตข้อความจาก Kick It Out ที่มีการระบุศัพท์คำเหยียดเพศไว้ชัดเจน(Rent Boy)

โดย ทวิตเตอร์ทางการของ "หงส์แดง" ก็นำข้อความนี้มีโพสต์ใหม่อีกครั้ง แล้วระบุว่า "การใช้ถ้อยคำดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิด และไม่เหมาะสม - ข้อความที่เราสื่อสารเคียงข้าง Kop Outs เป็นประจำ"

"เราขอเรียกร้องให้แฟนบอลตระหนักถึงคุณค่าของสโมสร และงดเว้นการทำสิ่งนี้ในอนาคต"