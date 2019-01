วิกฤติเซ็นเตอร์!หงส์เซ่นลอฟเรนเดี้ยงพ่ายวูล์ฟส์ร่วงFA

เยอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือลิเวอร์พูลออกมายืนยันว่า เดยัน ลอฟเรน เจ็บแฮมสตริงจากเกมบุกไปพ่าย วูล์ฟส์ 2-1 กระเด็นตกอบเอฟเอ คัพ รอบ 3 เมื่อวันจันทร์

หงส์แดงเปลี่ยนทีมแทบยกชุดจากเกมแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เหลือแค่ 2 คน ลอฟเรน กับ เจมส์ มิลเนอร์ คอยประคอง สุดท้ายก็ไม่รอดโดนเจ้าถิ่นสอยร่วงจากประตูนำ 1-0 ของ ราอูล ฆิเมเนซ นาที 38 แม้ว่า ดิว็อค โอริกี้ จะยิงตีเสมอ 1-1 นาที 51 แต่เป็น รูเบ็น เนเวส ซัดนำชัย 2-1 นาที 55

ลอฟเรน ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ต้นเกมนาทีที่้ 5 ทำให้ต้องส่ง คี-ยานา โฮเวอร์ ดาวรุ่งดัตช์วัยแค่ 16 ปีลงไปยืนเซ็นเตอร์คู่กับ ฟาบินโญ่ ก่อนที่ คล็อปป์ จะมาอัพเดตหลังจบเกมว่า

"พูดถึงการบาดเจ็บของลอฟเรน"ที่ผมได้ยินมาเขาเจ็บแฮมสตริง (กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง" โดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อน" กุนซือชาวเยอรมันกล่าว

"ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะต้องพักนานขนาดไหน"

ถ้าลอฟเรนต้องพักยาวถือเป็นข่าวร้ายของหงส์แดง เพราะตอนนี้เหลือเซ็นเตอร์ใช้งานแค่คนเดียวคือ เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค ขณะที่ โจเอล มาติป และ โจ โกเมซ ยังเจ็บอยู่เช่นกัน

สำหรับผลการประกบคู่เอฟเอ คัพ รอบ 4 มีเกมบิ๊กแมตช์เมื่อ อาร์เซนอล จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ขณะที่่่ เชลซี แชมป์เก่าเจองานง่ายในบ้านกับผู้ชนะระหว่าง เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ กับ ลูตัน ทาวน์

ประกบคู่เอฟเอ คัพ รอบ 4 (เตะวันที่ 25-28 มกราคม) 4

สวอนซี ซิตี้ vs จิลลิ่งแฮม

วิมเบิลดัน vs เวสต์แฮม ยูไนเต็ด

ชรูว์สบิวรี่ หรือ สโต้ค ซิตี้ vs วูล์ฟส์

มิลล์วอลล์ vs เอฟเวอร์ตัน

ไบร์ทตัน vs เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน

บริสตอล ซิตี้ vs โบลตัน วันเดอเรอร์ส

แอ็คคริงตัน vs ดาร์บี้ เคาน์ตี้ หรือ เซาแฮมป์ตัน

ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ vs โอลด์แฮม แอธเลติก

เชลซี vs เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ หรือ ลูตัน ทาวน์

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ยูไนเต็ด vs วัตฟอร์ด

มิดเดิลสโบรห์ vs นิวพอร์ท เคาน์ตี้

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ vs เบิร์นลีย์

บาร์เน็ต vs เบรนท์ฟอร์ด

ปอร์ทสมัธ vs ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส

อาร์เซนอล vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

คริสตัล พาเลซ vs ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์