คล็อปป์รับแทบร้องไห้เห็นเดอะค็อปในสนาม

เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันของ ลิเวอร์พูล ยอมรับตนแทบร้องไห้เมื่อได้ยินเสียงสาวก "เดอะ ค็อป" ส่งเสียงเชียร์ในเกมที่ชนะ "หมาป่า" วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส 4-0 ที่สนามแอนฟิลด์ ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา

แฟนบอล "หงส์แดง" ได้สิทธิ์เข้ามาชมเกมในสนามจำนวน 2,000 คนเป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดย คล็อปป์ เปิดใจว่าตนรู้สึกตื้นตันจนอธิบายไม่ถูกตอนที่ได้ยินเสียงเพลง "ยู วิลล์ เนเวอร์ วอล์ค อะโลน" (You ll Never Walk Alone) แบบสดๆ บนอัฒจันทร์เป็นครั้งแรกในรอบ 270 วัน

คล็อปป์ กล่าวว่า "ตอนที่เราออกมาวอร์มร่างกายเราไม่ได้คาดหวังอะไร แต่เมื่อเราเดินออกมาเราทุกคนถึงกับขนลุก ตอนที่แฟนบอลได้เห็นนักเตะครั้งแรก พวกเขาตะโกนเสียงดังสนั่น และพวกเราทุกคนแบบว่า -พระเจ้า เสียงมันดังลั่นสนั่นไปเลย- มันเต็มไปด้วยอารมณ์ตื้นตัน หลังจาก 10 เดือนที่ไม่ได้เจอเรื่องนี้ นี่เป็นสัญญาณที่สุดแสนวิเศษจริงๆ"

นอกจากนี้ คล็อปป์ ยังกล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของลูกทีมพร้อมชี้ว่าเป็นผลงานที่ใกล้เคียงกับฟอร์มแชมป์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมา "มันใกล้เคียงกันมาก พร้อมกับมีแฟนบอลเข้ามาในสนาม เราเล่นได้อย่างสุดยอดในเกมกับ อาร์เซน่อล, พร้อมกับฟอร์มชั้นยอดเกมกับ เชลซี เรายังเล่นได้ดีอีก 2-3 เกมในซีซั่นนี้"