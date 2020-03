ยืนยันยูเวนตุส-อินเตอร์เตะวันอาทิตย์นี้แบบสนามปิด

เกม กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี นัด "ดาร์บี้ ดิตาเลีย" ระหว่าง ยูเวนตุส กับ อินเตอร์ มิลาน ได้คิวเตะใหม่เรียบร้อย โดยจะฟาดแข้งกันในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคมนี้ หลังจากที่ถูกเลื่อนโปรแกรมมาจากสุดสัปดาห์ที่แล้ว เพราะการระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19"

เลก้า เซเรีย อา ได้ตัดสินใจโยกโปรแกรมเตะที่ถูกเลื่อนในวีกที่ 26 (สุดสัปดาห์ที่แล้ว) มาเตะกันในสุดสัปดาห์นี้ แทนที่โปรแกรมเตะวีกที่ 27 ซึ่งจะถูกเลื่อนออกไปก่อน โดยการแข่งขันทุกแมตช์จะเป็นการเตะแบบปิดสนาม ไม่ให้มีแฟนบอลเข้าไปชมเกม ซึ่งรัฐบาลของประเทศอิตาลี ประกาศให้แข่งขันกันแบบนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน เป็นอย่างน้อย



โปรแกรมการแข่งขันวีกที่ 26

วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค.

- ปาร์ม่า VS สปาล

- เอซี มิลาน VS เจนัว

- ซามพ์โดเรีย VS เวโรน่า

- อูดิเนเซ่ VS ฟิออเรนติน่า

- ยูเวนตุส VS อินเตอร์ มิลาน



วันจันทร์ที่ 9 มี.ค.

- ซาสซูโอโล่ VS เบรสชา