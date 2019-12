เหล่าแข้งนาโปลีสดุดีอันเชล็อตติหลังโดนปลด

ผู้เล่นนาโปลีหลายคน นำโดย ลอเรนโซ่ อินซินเญ่ ออกโรงสดุดี คาร์โล อันเชล็อตติ หลังเจ้าตัวถูกปลดออกจากตำแหน่ง โดยยกย่องว่าเป็น คนที่พิเศษ

ทีม "อัซซูร์ร่า" ตัดสินใจปลด คาร์โล อันเชลอตติ พ้นตำแหน่งสดๆ ร้อนๆ เมื่อวันอังคาร ถึงแม้ "คาร์เล็ตโต้" สามารถพาทีมผ่านเข้าไปลุยรอบ 16 ทีมสุดท้ายในศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ได้สำเร็จ

นักเตะหลายคนของทีม เช่น อินซินเญ่ โพสต์ อินสตาแกรม ส่วนตัวว่า "ขอบคุณ บอส มันเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับคุณและเหล่าสตาฟฟ์ สองปีมานี้ผมได้พบกับคนที่พิเศษ หวังว่าคุณจะโชคดีนะ"

ด้าน ฟาเบียน รุยซ์ เผยว่า "บอส ขอบคุณสำหรับทุกๆ สิ่งที่คุณทำ คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมสำหรับผม ผมหวังว่าคุณจะโชคดี ไม่ว่าที่ไหนๆ ที่คุณจะไปก็สมควรได้รับสิ่งดีๆ"

ส่วน อัลลัน มิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลี กล่าวว่า "คุณเป็นคนที่พิเศษ มากกว่าแค่เป็นโค้ช ผมขอขอบคุณทุกๆ สิ่งที่คุณทำมาตลอดเกือบสองปี หวังว่าคุณและเหล่าสตาฟฟ์จะโชคดีนะ"

Gennaro Gattuso is expected to be announced as Ancelotti's successor on Wednesday.