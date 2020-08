ลูกากูสร้างสถิติสุดโหดถ้วยยูโรปา

โรเมลู ลูกากู กองหน้าตัวเก่งของ อินเตอร์ มิลาน ทำประตูในศึก ยูฟ่า ยูโรปา ลีก ได้ติดต่อกัน 9 นัด ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันรายการนี้ หลังจากที่ อดีตหัวหอก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำสกอร์ได้อีกแล้ว ในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศ ที่ทัพ "งูใหญ่" พิชิต ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 2-1 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สถิติยิงติดต่อกัน 9 นัดในถ้วย ยูโรปา ลีก ของ หัวหอกร่างยักษ์ทีมชาติเบลเยียมวัย 27 ปี แบ่งเป็น 4 นัด จากฤดูกาล 2014/15 สมัยที่ยังค้าแข้งกับ เอฟเวอร์ตัน และ 5 นัดติดต่อกันในฤดูกาลนี้ กับการเล่นให้กับ อินเตอร์

ฤดูกาล 2014/15 (เอฟเวอร์ตัน)

- 1 ประตู VS เฟาเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก

- 3 ประตู VS ยัง บอยส์

- 2 ประตู VS ยัง บอยส์

- 1 ประตู VS ดินาโม เคียฟ

- 1 ประตู VS ดินาโม เคียฟ

ฤดูกาล 2019/20 (อินเตอร์ มิลาน)

- 1 ประตู VS ลูโดโกเร็ตส์

- 1 ประตู VS ลูโดโกเร็ตส์

- 1 ประตู VS เคตาเฟ่

- 1 ประตู VS ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น