มาราโดน่าชื่นชมเมอร์เท่นส์คือยอดกองหน้า

Diego Maradona congratulated Dries Mertens for overtaking him on Napoli's list of all-time leading scorers and urged his former club to do all they can to keep hold of the Belgium forward.

ดีเอโก้ มาราโดน่า ยินดีกับ ดรีส์ เมอร์เท่นส์ กองหน้ารุ่นน้องที่ทำประตูแซงสถิติของเขาให้กับทีม นาโปลี

Mertens scored twice in Wednesday's 3-2 Champions League win over Salzburg to move onto 116 goals for the Serie A club, one more than Argentine great Maradona.

เมอร์เท่นส์ ทำสองประตูในเกม แชมเปี้ยนส์ลีก นัดที่เอาชนะ ซัลซ์บวร์ก 3-2 ซึ่งทำให้กองหน้าทีมชาติเบลเยี่ยมยิงแซงสถิติของ ดีเอโก้ มาราโดน่า ที่ 116 ประตู โดยขึ้นไปรั้งอันดับสองตลอดกาลต่อจาก มาเร็ก ฮัมซิค ที่ 121 ประตู

"สำหรับผม มันไม่ใช่เรื่องน่าผิดหวังเลยนะที่เขาแซงหน้าผมไป - ความจริง ผมยินดีกับ เมอร์เท่นส์ ด้วย ตอนที่เขาทำประตู ผมคิดถึงแต่ นาโปลี ไม่ได้คิดถึงตัวเองเลย"

"เมอร์เท่นส์ เกิดมาเพื่อเป็นนักล่า ซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัวหรอก ทุกประตูของเขาน่ะไม่มีใครทำได้หรอกหากคนๆ นั้นไม่ได้เป็นกองหน้าแบบเขา"

"ผมอยากจะทำบางอย่างเพื่อไม่ให้เขาไปไหน - มันถูกต้องและต้องเคารพในความเป็นมืออาชีพที่อยู่เหนือกว่าค่าจ้าง แต่มันคือความจริงในอีกมุมหนึ่งที่เขารัก, เคารพ ใส่ใจ นั่นคือสิ่งสำคัญที่เขาทำให้กับ เนเปิ้ลส์"

"ท่านประธาน อย่าปล่อยให้เขาย้ายเลย ผมรู้ว่าเขาอายุเกิน 30 ปีแล้ว แต่เขายังวิ่งได้ เล่นได้ และยิงประตูด้วยความความกระตือรือร้นเหมือนนักเตะวัยหนุ่มๆ"