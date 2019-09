ซาร์รี่จี้ยูเวนตุสต้องพัฒนาเรื่องเกมรับ

Maurizio Sarri admitted Juventus must improve defensively despite the champions moving to the top of Serie A with victory over Brescia.

เมาริซิโอ ซาร์รี่ กุนซือใหญ่ยูเวนตุส ยอมรับว่าเกมรับของทีมต้องพัฒนาขึ้นอีกแม้ตอนนี้จะพาทัพม้าลายขึ้นรั้งจ่าฝูงชั่วคราวหลังหลังบุกเอาชนะเบรสชา 2-1

ยูเวนตุส ที่เกมนี้ไร้ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ หัวหอกเบอร์หนึ่ง ตกเป็นฝ่ายตามหลังเจ้าถิ่นไปก่อน แต่มาเอาคืนสองประตูรวดจากลูกทำเข้าประตูตัวเองของ ฌอน ชานเซลเลอร์ ก่อนที่ มิราเล็ม ปานิช จะมายิงประตูชัย จึงทำให้ทัพเบียงโคเนรี่ ขึ้นไปมี 13 คะแนน แซงหน้า อินเตอร์ มิลาน ที่มีโปรแกรมลงสนามในคืนนี้

โดยหลังจบเกม ซาร์รี่ ยังมองโลกในแง่ดีเมื่อทีมได้สามคะแนน แต่ก็ยอมรับว่ายังมีงานที่ต้องทำต่อโดยเฉพาะเรื่องแก้ไขเกมรับให้ดีขึ้น

"We improved our passing with the 4-3-1-2 formation played," Sarri told DAZN. "I saw some steps forward in the chances created.

"เรื่องการผ่านบอลเราทำได้ดีขึ้นนะกับระบบ 4-3-1-2 - ผมเห็นอะไรที่ดีขึ้นในการสร้างสรรค์ทำประตู"

"เราต้องปรับปรุงเรื่องเกมรับ - แล้วระบบไหนที่เราควรใช้กันล่ะ? เราสามารถใช้ทั้งสองรูปแบบได้ เรามีปัญหาเรื่องเกมบุกทางริมเส้น ขณะที่เรามีมิดฟิลด์เก่งๆอยู่ในทีมมาก ดังนั้นมันคงจะต้องลองแผนนี้กันน่ะนะ"

"ต่อมา หากปีกของเราคืนฟอร์มได้ในเดือนนี้ เราก็จะมีทางเลือกในการใช้แผนการเล่น แต่ทีมก็ต้องเตรียมตัวสำหรับแผนการเล่นทั้งคู่"

ขณะเดียวกันเมื่อเฮดโค้ชยูเว่ ถูกถามถึงมัตไทจส์ เดอ ลิกต์ ปราการหลังค่าตัว 75 ล้านยูโร อดีตกุนซือเชลซี กล่าวว่า "เขาต้องใช้เวลาเพื่อให้ตัวเองพัฒนาขึ้น"