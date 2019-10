ซานเชซปากหวานเผยอินเตอร์ทำให้ตกหลุมรักฟุตบอลอีกครั้ง

Alexis Sanchez says leaving Manchester United for Inter has allowed him to fall in love with football again.

อเล็กซิส ซานเชซ กองหน้าตัวยืมของ อินเตอร์ มิลาน เผยว่าการได้ออกจาก แมนฯ ยูไนเต็ด มาอยู่ที่ทีมงูใหญ่ ทำให้ตนนั้นได้กลับมารักในฟุตบอลอีกครั้ง

ซานเชซ ทำได้เพียง 3 ประตู จาก 32 เกมกับ ปีซาจแดง หลังย้ายมาจาก อาร์เซน่อล เมื่อปี 2018 ซึ่งทำให้ ดาวยิงทีมชาติชิลี ไม่ค่อยมีความสุขที่ถิ่น โอลด์ แทรฟฟอร์ด และถูกปล่อยยืมมายังถิ่น จูเซปเป้ เมอัซซ่า

อดีตกองหน้าอูดิเนเซ่ ลงเล่นเกมแรกให้กับ อินเตอร์ ในเกมล่าสุดที่บุกเอาชนะ ซามพ์โดเรีย 3-1 ซึ่งเจ้าตัวก็สามารถทำประตูได้ ก่อนที่จะถูกใบเหลืองใบที่สองไล่ออกจากสนาม

โดย อเล็กซิส เผยว่าเขารู้สึกยินดีที่ อันโตนิโอ คอนเต้ ได้ช่วยเขาปรับตัวที่นี่ และยินดีมากที่ได้ร่วมทีม อินเตอร์ มิลาน

"มันก็เหมือนการกลับมาตกหลุมรักฟุตบอลอีกครั้งนะ - ผมคิดว่าสโมสรมีการวางแผนอนาคตที่ยอดเยี่ยมมากๆ ผมรู้จักกับโค้ชและนักเตะบางคน"

"ถ้าผมจำไม่ผิด อินเตอร์ไม่ได้แชมป์อะไรเลยมาเป็นเวลา 7-8 ปี"

"ใช่ มันก็เหมือนการตามหารักในเรื่องฟุตบอล ที่จะตามหาแชมป์กับสโมสรแห่งนี้"

"ผมเชื่อมั่นในตัวโค้ชที่ต้องการจะคว้าแชมป์ทุกถ้วย คุณจะเห็นได้จากการที่เราซ้อมและแนวทางในการเล่น ที่จะสื่อถึงตัวเขา(คอนเต้)ว่ามีความปรารถนาในเชิงบวกกับทั้งสโมสรและทีมโดยทั่วไป"