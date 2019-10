คอนเต้ชี้ลูกากูต้องฝึกซ้อมให้หนักขึ้น

Inter head coach Antonio Conte said star striker Romelu Lukaku must train more to be in great shape due to his physique.

อันโตนิโอ คอนเต้ กุนซือ อินเตอร์ มิลาน เผยว่า โรเมลู ลูกากู กองหน้าประจำทีม ยังต้องฝึกซ้อมให้หนักขึ้นเพื่อให้ร่างกายมีความกระชับในเรื่องสรีระ

Lukaku experienced a quiet game as Inter suffered a 2-1 loss to Serie A rivals Juventus in the Derby d'Italia at San Siro on Sunday.

ลูกากู เล่นไม่ออกในเกมที่ อินเตอร์ พ่ายต่อ ยูเวนตุส 1-2 ในศึก กัลโช่ เซเรีย อา เมื่อคืนวันอาทิตย์ ที่ผ่านมา

เมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ คอนเต้ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า "ลูกากู เป็นผู้เล่นที่ยังต้องฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ เพราะการจะเป็นนักเตะที่มีร่างกายแข็งแกร่งนั้นเขาต้องฝึกซ้อม ต้องเล่น เพื่อที่จะมีร่างกายที่ดี"

"ตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นซีซั่น เขาเพิ่งกลับมาจากอาการเจ็บ ตอนนี้เขาก็กำลังจัดการกับกล้ามเนื้อควอดริเซ็บ(บริเวณหน้าขา) ที่เจ็บมาตั้งแต่เกมกับ ลาซิโอ

"แต่ผมก็คิดว่าเขาน่ะทำทุกอย่างแล้ว มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกมกับ บาร์เซโลน่า เราไม่มี ลูกากู และมันก็สำคัญมากที่ต้องมีเขา ซึ่งเกมนั้นเราไม่มีเขาในสนาม"

"อย่างไรก็ตาม ลูกากู มุ่งมั่นมากในวันนี้ เขาพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและตอนนี้หวังว่าเขาจะขจัดปัญหาเล็กๆ น้อยๆ นั้นได้ และจะฟิตได้ 100%"