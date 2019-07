WWC 2019: Prediksi Inggris vs Swedia

Laga Inggris vs Swedia untuk memperebutkan posisi juara ke-3 Piala Dunia Wanita 2019 pada Sabtu (6/7/2019). Laga ini akan menjadi laga selamat tinggal bagi beberapa pemain dari kedua belah timnas yang beradu.

Karen Carney; sang gelandang Inggris berusia 31 tahun, memutuskan untuk gantung sepatu selepas Piala Dunia Wanita Perancis 2019 ini. Carney telah bermain di empat Piala Dunia untuk timnas Inggris dan berpartisipasi pada 141 laga serta mengoleksi 32 gol sejak pertama kali berada di timnas pada 2005 lalu. Ia juga menyandang gelar MBE (Member of the Order of the British Empire) pada namanya yang didapat pada 2017 lalu.

Swedia juga akan ditinggal sejumlah pemainnya selepas Piala Dunia Wanita 2019 ini. Mereka adalah Hedvig Lindahl (36 tahun), Linda Sembrant (32 tahun), Nilla Fischer (34 tahun), dan Caroline Seger (34 tahun). Bagi keempat pemain, tentu akan sangat berkesan apabila mereka mampu meraih medali perunggu di Piala Dunia yang mungkin akan jadi yang terakhir bagi mereka.

