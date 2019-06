Piala Dunia Wanita 2019: Amerika Serikat 2-1 Perancis - Megan Rapinoe Kubur Mimpi Tuan Rumah

Babak perempat final Piala Dunia Wanita 2019 Prancis vs Amerika Serikat (AS) pada Minggu (29/6/2019) pagi WIB berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan AS.

Prancis tampil mendominasi permainan, namun AS tampil efektif dengan serangan mematikan dan unggul dengan dua gol melalui brace Megan Rapinoe.

Asa Prancis melambung saat bek Wendie Renard mengejar ketinggalan melalui gol pada babak kedua. Namun AS berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 hingga tambahan babak kedua tuntas.

Meski tidak mencetak gol pada laga kali ini, Alex Morgan masih merajai daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia Wanita 2019.

Hingga babak perempat final, Alex Morgan telah mengoleksi 5 gol dan 3 assists dari 310 menit bermain. Kelima gol Morgan dicetak dalam satu laga, ketika AS membabat habis Thailand 13-0 pada fase grup.

Namun, tidak hanya Alex Morgan, rekan setimnya, Megan Rapinoe, juga sudah mengoleksi 5 gol dan 3 assists dari 349 menit penampilan. Serta ada Ellen White dari Inggris dan Sam Kerr dari Australia, yang sudah membukukan 5 gol dalam keseluruhan pertandingan.

Pada babak semifinal, Alex Morgan dan Megan Rapinoe, akan bertarung langsung dengan Ellen White di Stade de Lyon, Selasa (2/7/2019) dalam duel Inggris vs Amerika Serikat.