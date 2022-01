Roma Tetap Dukung Mourinho Meskipun Cetak Start Musim Terburuk Dalam 43 Tahun

Para direktur Roma bertemu dengan José Mourinho kemarin dan tidak mempertimbangkan untuk memecat The Special One meski telah menelan sembilan kekalahan dalam 21 pertandingan Serie A sejauh ini.

Pada hari Minggu, Giallorossi menderita kekalahan kandang 4-3 melawan Juventus meskipun sempat unggul 3-1 dengan 20 menit tersisa.

Mourinho telah mengumpulkan delapan poin lebih sedikit dari Paulo Fonseca musim lalu dan telah kehilangan sembilan pertandingan dari 21, jumlah kekalahan tertinggi dalam 43 tahun terakhir.

Target Roma adalah lolos ke Liga Champions, tetapi Giallorossi kini tertinggal sembilan poin di belakang Atalanta dan La Dea bahkan memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan.

Menurut Il Corriere dello Sport, direktur Roma bertemu Mourinho kemarin tetapi tidak mempertimbangkan untuk memecat pelatih mereka.

Mantan ahli taktik Inter itu menjelaskan programnya untuk klub dan pengembangan tim yang didukung oleh pimpinan dan pemilik klub.

Pemimpin ruang ganti Roma juga berada di pihak Mourinho dan masih 'terpesona' dengan karismanya. Namun, menurut surat kabar yang berbasis di Roma, wawancara pasca-pertandingan sang pelatih dapat memecah belah para pemain Roma.

Dalam laga terakhirnya usai laga melawan Juventus, Mourinho menuding para pemain AS Roma memiliki mentalitas yang lemah. Namun demikian, para direktur Giallorossi bertekad untuk terus melanjutkan dengan The Special One.