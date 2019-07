Ramsey Pamer Petualangan Barunya Bersama Juventus

Mantan gelandang Arsenal, Aaron Ramsey, memulai lembaran baru karier sepakbolanya bersama Juventus dengan memamerkan foto dirinya mengenakan kostum Si Nyonya Tua di Instagram

Caption "Resmi," menjadi sepatah kata singkat dari foto yang diunggah tersebut. Beberapa pesepakbola pun banyak yang mengucapkan selamat pada karier baru Ramsey yang ditandai lewat postingan foto tersebut.

"Semoga sukses, teman," ucap Theo Walcott, pemain Everton yang pernah sama-sama berjuang dengan Ramsey kala berseragam Arsenal. Selain Walcott, beberapa pemain lain seperti Drinkwater dan Granit Xhaka pun turut memberikan selamat.

Sementara rekan baru Ramsey di Juventus, Miralem Pjanic, mengucapkan "Selamat datang, Aaron," pada kolom komentar foto tersebut.



Selain memamerkan foto dengan seragam Juventus, di Instagram Story, Ramsey juga terlihat telah tiba di markas Juventus. Menariknya disaat yang bersamaan, Juventus saat itu juga tengah menyelesaikan tes medis Adrien Rabiot yang juga menjadi rekurtan anyar Bianconeri.

Sebelumnya Ramsey diketahui memilih untuk tidak memperpanjang kontrak bersama Arsenal yang telah habis pada 30 Juni 2019 lalu. Situasi ini membuat Ramsey berstatus bebas transfer. Juventus pun akhirnya berhasil meyakinkan pemain berusia 28 tahun tersebut untuk melanjutkan karier sepakbolanya di Italia.

Kabarnya gelandang asal Wales ini digadang-gadang akan menjadi pemain Inggris Raya dengan gaji termahal di dunia. Beberpa media sepeti BBC atau Sky Sports bahkan menyebut Ramsey akan menerima bayaran hingga 400.000 pounds atau sekitar Rp7,2 miliar per pekan di Juventus.



Jika dirunut lebih detail, pemain yang telah menghabiskan waktu selama 11 tahun di Arsenal ini kabarnya akan mengantongi 57.142 pounds per hari (Rp1,03 miliar) atau sekiar 2.380 pounds per jam (Rp43,1 juta).