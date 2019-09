Pundi-Pundi Juventus Melesat Akibat Ronaldo

Ronaldo membawa berkah bagi klub yang ia bela dari musim lalu, Juventus. Dikabarkan, sang bintang dari negeri Portugal tersebut membawa keuntungan dari aspek keuangan klub hingga meningkat tiga kali lipat. Fantastis.

Juventus mendatangkan Ronaldo dari klubnya di La Liga, Real Madri dengan harga 100 juta euro. Bersama Juventus, di musim pertamanya Ronaldo torehkan prestasi raihan scudetto untuk yang ke delapan kalinya bagi klub secara berturut-turut.

Menurut laporan Tuttosport, Ronaldo memberikan efek peningkatan jumlah pengikut di media sosial dengan sangat drastis. Sebelum Ronaldo datang, pengikut Juventus hanya 49.7 juta. Namun, paska kehadiran Ronaldo di setahun terakhir, pengikut Juventus kini menjadi 83.8 juta. Sungguh tak heran karena pesona Ronaldo di Instagram memang begitu memikat. Ia memiliki 182 juta pengikut di Instagram.

Hal tersebut berdampak pada nilai jual Juventus menguat ketika berdiskusi perihal nilai ontrak bersama sponsor. Sebagai contoh, Adidas mengucurkan dana sekitar 51 juta euro untuk per tahun hingga 2027 untuk investasi kontrak mereka. Dikabarkan juga, Jeep akan menaikkan jumlah investasi hingga tiga kali lipat. Sebelumnya, nilai kontrak Juventus bersama Jeep bernilai 16 juta euro per musim, ditambah dengan berbagai bonus. Kini, Jeep berencana akan menaikkannya menjadi sekitar 50 juta euro per musim.