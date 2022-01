Kembali Meluasnya Wabah Covid-19 Mengancam Sebagain Besar Pertandingan Serie A

Gelaran Serie A pekan ke-20 terancam mengalami penundaan. Sejauh ini sebagain besar laga kemungkinan besar ditunda lantaran kembali merebaknya Covid-19 di Italia.

Covid-19 belakangan memang kembali menyerang sebagian besar Eropa lewat varian baru yang kita kenal dengan nama Omicron. Salah satu imbasnya pun adalah penundaan pertandingan sepak bola pun.

Beberapa kompetisi domestik seperti di Inggris, Prancis dan Jerman bahkan sudah beberapa pertandingan yang mengalami penundaan. Wabah Covid-19 yang terus meluas pun kini tampaknya bakal menganggu berjalanya liga domestik Italia, Serie A.

Beberapa pertandingan pada Giornata 20 yang sekaligus menjadi pekan perdana di tahun 2022 sejauh ini disinyalir bakal mengalami penundaan. Bologna yang pada jadwal bakal menjamu Inter Milan di Renato dall'Ara pada Kamis pukul 18:30 wib menjadi salah satu pertandingan yang terancam ditunda.

Hal ini disebabkan ada sekitar delapan pemain Bologna dan beberapa staf klub yang positif Covid-19. Otoritas kesehatan lokal pun mengambil tindakan dengan merekomendasikan laga ini untuk ditunda.

Selain Bologna vs Inter, partai akbar antara Juventus melawan Napoli juga mengalami kemungkinan penundaan kembali lantaran Covid-19 seperti yang terjadi pada musim lalu.

Jumlah pemain ataupun staff yang positif Covid-19 di kedua tim mungkin tidak sebanyak Salernitana (9), Verona (8) dan Bologna (8), namun permasalahnnya adalah otoritas pemerintahan lokal di Napoli kabarnya mengambil tindakan pencegahan dengan melarang skuad Partenopei untuk berangkat ke Turin.

Hingga saat ini federasi sepak bola Serie A masih belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Namun beberapa pertandingan di bawah ini, besar kemungkinan akan pengalami penundaan :

- Bologna vs Inter

- Atalanta vs Torino

- Salernitana vs Venezia

- Fiorentina vs Udinese

- Juventus vs Napoli