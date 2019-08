Atalanta Siap Membidik Daniel Sturridge

Sukses menutup musim 2018/2019 dengan cetakan sejarah lolos pertama kalinya ke Liga Champions, Atalanta tertarik memboyong Daniel Sturridge untuk memperkuat kualitas timnya jelang bergulirnya musim 2019/2020.

Tak hanya Atalanta, pemain berusia 30 tahun ini juga diincar oleh klub-klub lain seperti Bologna, Leganes, Real Betis, DC United, Real Valladolid, Olympique Marseille, Eintracht Frankfurt dan juga Philadephia Union.

Dilaporkan oleh Calciomercato, Atalanta menawarkan gaji €1.4 juta per tahun plus bonus. Jumlah tawaran yang diberikan masih di bawah permintaan pemain berkebangsaan Inggris tersebut yang mencapai €3 juta per tahun.

Namun, Atalanta memiliki penawaran menarik lain dengan kesuksesannya tampil pertama kalinya di Liga Champions.

Tim yang memiliki julukan “The Orobici” mengakhiri musim 2018/2019 dengan bertengger di peringkat ke-3 dan bermain di laga final Coppa Italia.