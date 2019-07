Preview Piala Afrika 2019 : Uganda vs Senegal

Salah satu laga seru dalam lanjutan babak 16 besar Piala Afrika 2019 akan mempertemukan Uganda vs Senegal, Sabtu (06/07/19). Pertandingan ini sendiri akan berlangsung di Stadion International Cairo, Mesir, pukul 02.00 dini hari WIB.

Pertemuan ini merupakan adu kuat dua runner up. Uganda juara dua dari Grup A sementara Senegal adalah runner up Grup C.



Duel sengit diprediksi akan terjadi di lini tengah, dimana Uganda sejauh ini dikenal memiliki gelandang-gelandang tangguh.

Farouk Miya sebagai jenderal lini tengah merupakan pemain yang harus diawasi oleh Senegal. Terbukti pemain 21 tahun ini sudah sukses catatkan dua assist di Piala Afrika 2019.

Sebaliknya dari Senegal, winger Sadio Mane jelas menjadi pemain kunci. Ujung tombak Liverpool ini tercatat sudah catatkan dua gol krusial untuk Senegal.

Secara head to head, dalam tiga pertemuan terakhir kedua tim, dua laga sejauh ini berakhir imbang. Sementara satu laga lagi berakhir untuk kemenangan Senegal.

Dengan komposisi dan mental kedua tim, Senegal tampak lebih diunggulkan. Namun ketaguhan dan semangat juang, bisa jadi Uganda hadirkan kejutan.