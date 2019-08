Franck Ribery Berikan Kode Berlabuh ke Serie A Italia

Pemain senior Bayern Munchen, Franck Ribery, isyaratkan kepindahannya ke Serie A. Adalah Fiorentina yang digadang-gadang sebagai tempatnya berlabuh melanjuti karirnya di dunia sepak bola. Kontrak pemain berusia 36 tahun berkebangsaan Perancis yang bermain untuk Bayern Munchen selama 12 tahun tersebut memang sudah kadaluwarsa.

Sky Sport Italia mengabarkan negosiasi antara Ribery dan Fiorentina masih berlanjut, tapi dalam trek yang tepat. Ribery tebarkan kode di Instagram dengan mengunggah fotonya dengan caption “Prepared for a new challenge! Soon” yang mengisyaratkan kesiapannya untuk bermain dengan klub lain setelah sebelumnya bersinar selama 12 tahun bersama Bayern Munchen.

Rekan setimnya di Bayern Munchen sekaligus mantan punggawa Fiorentina Luca Toni membalas unggahan Ribery dengan komentar “Mon frere… grande giocatore!! Ahahah do you come in italy??? Ahahahah” yang dibalas oleh Ribery dengan banyak emoji.

Franck Ribery dikabarkan tidak keberatan untuk bergabung dengan Fiorentina meskipun klub tersebut tidak berlaga di Eropa. Fiorentina menyelesaikan musim 2018/2019 dengan bertengger di peringkat enam belas.