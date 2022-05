Ibu Kandung Mbappe Bantah Anaknya Setujui Kontrak Baru di PSG

Madridistas mungkin akan sedikit kecewa setelah kabar panas beredar tentang setujunya Mbappe untuk perpanjang kontraknya di PSG dengan gaji besar selama 2 tahun lagi.

Laporan pecah pada Kamis malam dari La Parisien (via Sport) bahwa Kylian Mbappe telah menyetujui kesepakatan untuk memperbarui kontraknya selama 2 tahun lagi dengan Paris Saint-Germain, dengan opsi untuk satu tahun lagi. Kesepakatan itu, menurut surat kabar Prancis, akan bernilai €50 juta per tahun dengan gaji plus bonus penandatanganan €100 juta.

Namun, tidak butuh waktu lama bagi pers Madrid untuk merespons. Ibu kandung Mbappe, Fayza Lamary, justru mengatakan kepada media Spanyol, Marca bahwa tidak ada dasar untuk berita tersebut.

"Benar-benar salah bahwa Kylian telah memperbarui kontraknya."

“[Real Madrid] tetap menjadi opsi pertama.”

Kata-kata Lamary akan disambut baik Madrid, dengan Florentino Perez bertekad untuk mengamankan tanda tangan superstar Prancis itu sesegera mungkin.

Perjalanan mereka baru-baru ini di Liga Champions mungkin akan berhasil sebagai iklan yang sempurna untuk Real Madrid goda sang bintang, mengingat kesulitan PSG sendiri memenangkan Liga Champions.