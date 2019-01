Transfer News : Menanti Pergerakan Man United

Kabar terhangat, Setan Merah siap melakukan gebrakan dengan menargetkan Kostas Manlolas, Koulibaly hingga Coutinho. Namun situasi transfer window januari yang berbeda dengan di awal musim nampak membuat MU kesulitan mendatangkan pemain baru dan cenderung lebih berhati-hati.



Seperti gosip akan ketertarikan Koulibaly, bagi Manchester United mendatangkan bek Napoli satu ini ke Old Trafford jelas menjadi sebuah mimpi. Namun kesadaran akan kontrak sang pemain dan bursa transfer di bulan Januari ini memaksa Setan Merah untuk menyiapkan dana sekurangnya sekitar 100 juta euro.



Selain Koulibaly, nama lain yang menjadi target Setan Merah adalah Kostas Manolas. Bek tengah AS Roma ini sendiri memiliki klausul jual sebesar 35 juta pounds. Dengan harga tersebut, kabarnya MU baru akan coba mendatangkan Manolas di akhir musim. Niat serius Manchester United mendatangkan pemain bertahan sejatinya telah berhembus sejak awal musim. Namun sayang beberapa target seperti Harry Maguire hingga Diego Godin gagal terealisasi. Bahkan untuk nama terakhir, MU kembali mendapatkan penolakan untuk kali kedua.



Selain lini pertahanan, salah satu berita yang mengejutkan adalah rumor keseriusan Manchester United mendatangkan Coutinho dari Barcelona.

The Red Devils melihat jika Coutinho gagal berkembang san beradaptasi di Camp Nou. Bahkan kabarnya, United bakal siap berkorban menjual Alexis Sanchez sebagai opsi pundi-pundi penambah dana demi mengembalikan Coutinho ke Premier League.



Bahkan manajemen MU kabarnya juga telah menyediakan dana sebesaf 100 juta pouds untuk mendapatkan jasa gelandang Brazil satu ini. Sayang hingga saat ini belum juga ada tawaran yang resmi di layangkan Setan Merah untuk Coutinho.

Dengan komposisi skuad yang ada Solskjaer sejatinya berhasil membuat MU kembali menunjukan ketajamanya. Namun untuk beberapa pos seperti gelandang lini belakang sering kali menjadi titik lemah Setan Merah. Lantas akankah The Red Devils berbenah di bursa transfer Januari ini?