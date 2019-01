Siapa yang Harus Arsenal Datangkan ?

Setelah melewati 21 pekan, Arsenal kini duduk di peringkat 5 klasemen sementara Premier League dengan raihan 41 poin. The Gunners tercatat telah kalah sebanyak 4 kali dari Liverpool, Southampton, Chelsea dan Manchester City serta beberapa kali gagal memaksimalkan pertandingan dengan tertahan imbang.

Inkonsistensi ini rasanya menjadi masalah tahunan The Gunners yang kini mau tidak mau harus segera di selesaikan oleh Emery. Dari segi permainan, Emery kini lebih membuat Arsenal terstruktur namun tidak menghilangkan Arsenal way dengan bermain menyerang. Sayang sepeninggalan Walcott, Chambo dan Alexis Sanchez, kini kekosongan posisi sayap mulai terasa berat dirasakan The Gunners.

Sejak transfer musim dingin di buka, Arsenal sendiri kerap di hubungkan dengan beberapa opsi pemain sayap. Namun beberapa pemain tengah justru kembali muncul di bursa transfer London merah. Nama-nama pemain yang pernah bekerjasama dengan Emery menjadi kandidat terkuat, seperti Ever Banega dan Denis Suarez.

Baik Banega maupun Denis sendiri kabarnya di butuhkan, karena Emery menganggap kedua pemain tersebut memiliki kapabilitas bermain dalam berbagai posisi serta pengganti Aaron Ramsey yang selangkah lagi akan pergi. Banega baik dalam bertahan sementara Denis Suarez mampu beroperasi di lini tengah maupun menyisir sayap.

Mengacu pada rumor yang beredar sendiri, untuk posisi sayap muncul nama seperti Cengiz Under, Malcom, Christian Pavon dan Nicolas Pepe. Cengiz Under yang merupakan bintang muda anyar AS Roma yang langsung memegang peran penting di kubu Serigala Ibukota. Tawaran senilai 60 juta pounds kabarnya telah di lemparkan Arsenal untuk pemain asal Turki tersebut.

Dari Barcelona, sayap anyar La Blaugrana yang sempat menjadi rebutan yakni Malcom menjadi target Arsenal. Harapan semu Barca yang justru mengesampingkan winger muda satu ini akan coba di manfaatkan Arsenal setelah sebelumnya gagal menggaet winger Barcelona lainya, Osumane Dembele.

Pemain lain yang menjadi target Arsenal adalah winger Lile, Nicolas Pepe dan idola Boca Juniors, Cristian Pavon. Kedua nama ini sendiri sebenarnya merupakan pemain yang sejak lama menjadi buruan The Gunners dan sudah sangat sering di gosipkan akan berseragam Arsenal. Namun mengingat akan prospek masa depan kedua pemain, maka harga mahal sudah pasti menjadi suatu tebusan yang harus di bayarkan

Dengan beberapa opsi yang telah terjabar, kehadiran Cengiz Under dan Denis Suarez menjadi sosok yang lebih ideal rasanya bagi Arsenal mengingat kapasitas teknik maupun kemampuan dalam beradaptasi dengan permainan The Gunners. Namun kembali lagi, pertanyaanya adalah akankah Arsenal mau menggelontorkan dana berlimpah untuk belanja pemain?