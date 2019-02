Preview : Man City vs Chelsea - Waspada Sarri Ball

Chelsea merupakan salah satu tim yang paling berbahaya bagi City musim ini. Pasalnya, The Blues menjadi tim yang paling sukses dengan mematahkan permainan Pep Guardiola lewat efektivitas taktik cantik dari Sarri.



Namun meski unggul pada pertemuan pertama, Chelsea kini bisa dibilang masih dalam fase kebangkitan. Setelah dua kekalahan memalakukan dari Arsenal dan Bournemouth, The Blues baru saja mengembalikan performa terbaik dengan menumbangkan Huddersfield 5-0.



Kemenangan atas Huddersfield sendiri merupakan modal penting The Blues karena laga tersebut seakan menjadi bukti mulai kompaknya perpaduan permainan Hazard dan Higuain.



Sementara City juga tengah berada dalam semangat juang tinggi untuk mempertahankan gelar juara. Dalam dua laga terakhirnya, City berturut-turut menang 3-1 menjamu Arsenal dan mengalahkan tuan rumah Everton dua gol tanpa balas.



Secara statistik City selalu menang dalam tiga laga kandang terakhirnya dan sukses mencetak minimal dua gol dalam 14 laga kandang terakhirnya di Premier League.



Sementara itu, Chelsea justru sudah menelan dua kekalahan tanpa bisa mencetak gol dalam dua laga tandang terakhirnya di Premier League, yakni dari Arsenal dan Bournemouth.

Melihat kemampuan kedua tim dalam bermain menyerang, tim yang mampu bermain lebih sabar dan fokus tampak akan menjadi pemenang laga ini. Penguasaan bola ala Pep Guardiola, bukan tidak mungkin akan kembali ditaklukkan oleh Sarri Ball jika tidak mampu berkonsentrasi dan terlalu asyik memainkan bola.