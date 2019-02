Mesut Ozil Kian Besar Kemungkinan Tinggalkan Arsenal di Akhir Musim

Sebelumnya telah diketahui jika posisi Ozil perlahan mulai tersingkir dari skuat Arsenal dibawah Unai Emery. Bahkan terhitung sejak awal 2019, gelandang asal Jerman itu baru tampil sebanyak dua kali. Emery sendiri mengakui jika permasalahan Ozil adalah memang karena penerapan taktiknya di Arsenal. Namun Emery membantah jika Ozil masuk daftar jual The Gunners.



Menurut sumber berita The Telegraph, Ozil besar kemungkinan akan memilih hengkang dari Arsenal di akhir musim. The Gunners kabarnya telah siap membuka semua penawaran yang masuk untuk Ozil. Selain itu agen dari sang pemain kabarnya juga tengah mengurus proses kepergian Ozil dari London. Namun satu hal serius yang menjadi kendala adalah tingginya gaji sang playmaker yang mencapai 350 ribu pounds per pekan.



Sementara terkait kemana Ozil akan pergi, kabarnya mengerucut pada dua pilihan yaknu Italia atau Tiongkok. Dari Italia sendiri, nama Inter Milan menjadi klub yang paling gencar dikaitkan dengan pemain 30 tahun tersebut.



Arsenal juga dikabarkan bersedia menerima bayaran yang hanya sedikit saja dari transfer tersebut serta menanggung sebagian dari gaji Ozil untuk mempermudah proses transfer sang pemain kelak.