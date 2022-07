Chelsea Ungguli Barcelona dalam Perburuan Kounde

Perebutan tanda tangan bek Sevilla, Jules Kounde, sedang berlangsung sengit. Ada dua klub papan atas Eropa yang diketahui menginginkan jasa pemain berusia 23 tahun itu, yakni Chelsea dan Barcelona.

Mengetahui bahwa pemain terbaiknya sedang jadi rebutan, Sevilla memanfaatkan situasinya untuk mendapatkan dana segar. Dan saat ini Chelsea sedang berada di posisi terdepan karena mampu menawarkan uang berjumlah besar.

Seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano, Chelsea membuat proposal penawaran dengan dana transfer mencapai 55 juta pounds. Angka tersebut dirasa sesuai dengan keinginan Sevilla.

Sementara itu, dari pihak Barcelona sendiri masih belum memberikan tanda-tanda akan melayangkan proposal. Mereka masih menjalin komunikasi yang intens dengan sang pemain hingga saat ini.

Perihal dana, Chelsea juga punya penawaran yang menarik untuk sang pemain. Dari laporan Sport, diketahui bahwa the Blues menawarkan gaji 10 juta euro per tahun. Progres pendekatan the Blues sendiri berlangsung cepat.

Harapan Barcelona mendapatkan Jules Kounde semakin mengecil seiring dengan waktu berjalan. Namun mereka masih berupaya mendapatkan Kounde dengan mengandalkan pendekatan yang dilakukan sang pelatih, Xavi Hernandez.

Cuma Xavi yang berada di tengah-tengah Chelsea dan Kounde saat ini. Romano mengungkapkan bahwa hasil akhir dari upaya Chelsea baru akan kelihatan pada hari Kamis (21/7/2022) ini.