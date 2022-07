Barcelona dan Sevilla Sepakati Transfer Jules Kounde

Saga transfer bek Sevilla, Jules Kounde, telah memasuki babak akhir. Barcelona dilaporkan telah memenangkan perburuan yang juga diikuti Chelsea selama satu tahun terakhir.

Nama Kounde sudah ramai dibicarakan sejak bursa transfer musim panas tahun lalu. Waktu itu, pemain berdarah Prancis tersebut kerap dikaitkan dengan Chelsea. Sayang the Blues tak mampu mencapai kesepakatan dengan Sevilla.

Chelsea kemudian melanjutkan pendekatannya di bursa transfer musim panas ini setelah kehilangan Antonio Rudiger dan Andreas Christensen. Namun lagi-lagi, proses negosiasi dengan Sevilla dan sang pemain berlangsung alot.

Barcelona kemudian masuk ke tengah-tengah perburuan dan berniat melakukan pembajakan. Upaya mereka pun berhasil, meski penawaran yang diberikan kepada pihak Sevilla tidak sebesar Chelsea.

Seperti yang dilaporkan Marca, Barcelona sanggup menebus Kounde dengan biaya 50 juta euro. Selain itu Barcelona juga menyelipkan add-ons total 10 juta euro yang dibayarkan dalam beberapa variabel.

“Jules Kounde ke Barcelona, here we go! Kesepakatan verbal sudah selesai dengan Sevilla setelah saga yang panjang dan negosiasi lebih lanjut, tinggal menunggu untuk ditandatangani segera,” jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano, melaporkan.

“Jules Kounde telah mencapai kesepakatan personal dengan Barca pekan lalu, kontrak sudah siap. Xavi, lagi-lagi menjadi faktor kunci,” tutupnya.

Chelsea, yang mundur begitu tahu Barcelona dan Sevilla sudah hampir mencapai kesepakatan, diketahui sedang mengalihkan perhatiannya ke pemain lain. Beberapa rumor menyebutkan kalau mereka tertarik dengan bek PSG, Presnel Kimpembe.