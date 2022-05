🏆 Doha

🏆 Indian Wells

🏆 Miami

🏆 Stuttgart

🏆 Rome

Just another day in the office for Kasatkina, a souffert le martyr face au talent de la Polonaise.

Jabeur se réveille mais Swiatek l'éteint

Swiatek a entamé le match par un 3-0 et on a commencé à croire à un scénario identique à celui de la finale de l'an passé, où elle avait infligé un 6-0, 6-0 à Karolina Pliskova. Mais Jabeur s'est réveillée, notamment au service, et est revenue à 2-4, avant de perdre une nouvelle fois sa mise en jeu à 5-2, et donc le set. La deuxième manche a connu un scénario presque identique, avec la Polonaise qui a mené 4-0. Mais Jabeur a retrouvé toute sa puissance et son toucher de balle pour réussir un premier débreak (1-4), puis remporter sept points de suite, se procurant ainsi trois balles de 4-3 sur le service adverse.