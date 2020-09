Déception pour Caroline Garcia à Rome. La Française n’est pas parvenue à se défaire de la tête de série numéro 14 du tournoi WTA organisé dans la capitale italienne, l’Estonienne Anett Kontaveit. C’est pourtant la Tricolore qui a obtenu dès le premier jeu les deux premières balles de break du match sans parvenir à les convertir. A sa première occasion, au tout dernier moment, la 21eme mondiale a pris le service de Caroline Garcia avant de conclure le set dans la foulée. Le début du deuxième set a vu l’Estonienne manquer l’opportunité de faire le break d’entrée avant d’y parvenir dans le septième jeu. La fin de la manche s’est tendue avec les deux joueuses qui n’ont pas su conserver leur service lors de trois jeux consécutifs, avec un jeu décisif pour les départager. C’est alors que Caroline Garcia s’est effondrée. Après avoir remporté le premier point, la Française a concédé les sept suivants et le match (6-3, 7-6). Bernarda Pera ou Svetlana Kuznetsova seront l’adversaire d’Anett Kontaveit au deuxième tour.

Vondrousova continue, pas Kerber



Tête de série numéro 12 du touroi, Marketa Vondrousova a lâché un set face à la qualifiée japonaise Misaki Doi (6-1, 4-6, 6-4) mais a passé l’obstacle pour retrouver Arantxa Rus au deuxième tour. La Néerlandaise, également issue des qualifications, a écarté la Polonaise Iga Swiatek en deux manches (7-6, 6-3). Une fin du premier tour qui a également vu Angelique Kerber quitter le tournoi dès son entrée en lice. L’Allemande a été sortie par la Tchèque Katerina Siniakova (6-3, 6-1).



ROME (Italie, WTA Premier 5, terre battue, 1 692 169€)

Tenante du titre : Karolina Pliskova (RTC)



Premier tour

Halep (ROU, n°1) - Bye

Paolini (ITA, WC) bat Sevastova (LET) : 6-2, 6-3

Yastremska (UKR) bat Giorgi (ITA, WC) : 7-5, 6-7 (5), 6-4

Anisimova (USA) bat Vekic (CRO, n°16) : 7-6 (4), 7-6 (6)



Rybakina (KAZ, n°10) bat Alexandrova (RUS) : 6-0, 6-4

Bouzkova (RTC) bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 6-4

Putintseva (KAZ) - Peterson (SUE)

Martic (CRO, n°8) - Bye



Kenin (USA, n°3) - Bye

Azarenka (BLR, SE) - V.Williams (USA, WC)

Kasatkina (RUS, Q) - Zvonareva (RUS, WC)

Siniakova (RTC) bat Kerber (ALL) : 6-3, 6-1



Muguruza (ESP, n°9) - Stephens (USA)

Jabeur (TUN) - Gauff (USA)

Begu (ROU, Q) bat Cocciaretto (ITA, WC) : 6-2, 6-2

Konta (GBR, n°7) - Bye



Bertens (PBS, n°5) - Bye

Hercog (SLO) bat Juvan (SLO, Q) : 4-6, 6-4, 6-1

Rus (PBS, Q) bat Swiatek (POL) : 7-6 (5), 6-3

Vondrousova (RTC, n°12) bat Doi (JAP, Q) : 6-1, 4-6, 6-4



Kontaveit (EST, n°14) bat Garcia (FRA) : 6-3, 7-6 (1)

Pera (USA) - Kuznetsova (RUS)

Pavlyuchenkova (RUS) bat Zhang (CHN) : 6-4, 6-7 (5), 6-1

Svitolina (UKR, n°4) - Bye



Bencic (SUI, n°6) - Bye

Kovinic (MNE) bat Goerges (ALL) : 6-1, 6-0

Linette (POL) bat Ostapenko (LET) : 6-4, 6-3

Mertens (BEL, n°11) bat Hsieh (TPE) : 6-3, 6-1



Bolsova (ESP, Q) bat Riske (USA, n°13) : 5-7, 7-6 (4), 6-3

Blinkova (RUS) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-3

Strycova (RTC) bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 6-3

Ka.Pliskova (RTC, n°2) - Bye