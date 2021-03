Ashleigh Barty et Miami, la belle histoire d'amour continue. Tenante du titre sur les courts de Floride, l'Australienne peut continuer de rêver à un doublé et à ce deuxième sacre consécutif qui lui permettrait de rester au sommet de la planète tennis. En attendant d'éventuellement soulever son deuxième trophée de suite lors de ce tournoi de Miami qui fait son retour après un an d'absence, la numéro 1 mondiale s'en est encore un peu plus rapprochée en se qualifiant de nouveau pour les demi-finales. Pour cela, la tête de série numéro 1 s'est débarrassée en trois manches (6-4, 6-7, 6-3) de l'une de ses principales rivales pour la victoire finale Aryna Sabalenka dans le premier quart de finale. La Biélorusse, 8eme mondiale, a de nouveau poussé Barty à un troisième set, au même titre qu'elle l'a obligée à passer 2h30 sur le court pour pouvoir valider un nouveau billet pour le dernier carré après celui de 2019. Pourtant, paradoxalement, l'Australienne n'a jamais donné l'impression de trembler.

Solide Barty



Elle n'a d'ailleurs jamais cédé son engagement face à Sabalenka, qui, elle, a craqué deux fois, pour autant de breaks réussis dans cette partie par Barty, à 4-4 dans le premier set et 4-3 dans le troisième et dernier. Dans le jeu décisif de la deuxième manche, en revanche, Sabalenka avait su prendre le dessus, alors qu'elle avait mal entamé ce tie-break (3-1 puis 4-2 pour l'Australienne). Malheureusement pour la Biélorusse, le reste du temps, elle n'a pas vraiment gêné la numéro 1 mondiale. Cette dernière a avoué ensuite qu'elle venait de livrer son meilleur match du tournoi, et cela s'est vu, Sabalenka finissant par lâcher, sous le poids de la comparaison. Barty monte en puissance. Elina Svitolina, sa prochaine adversaire, ne pourra pas dire qu'elle n'était pas au courant.





Svitolina n'a pas tremblé



L'Ukrainienne (5eme mondiale) a eu un quart de finale beaucoup plus facile que l'Australienne, avec à la clé une victoire 6-3, 6-2 en 1h09 contre Anastasija Sevastova (57eme). Svitolina a notamment profité des difficultés de la Lettone au service (0 ace, 4 doubles-fautes), en la breakant six fois en sept occasions. Les deux joueuses se sont échangé leur mise en jeu jusqu'à 3-3 et Svitolina, après avoir dû sauver dû balles de break, a finalement pris le service adverse pour mener 5-3 et empocher la première manche. Dans la deuxième, l'Ukrainienne a rapidement mené 4-1, et la perte de l'un de ses breaks d'avance ne l'a pas empêchée de s'imposer, décrochant ainsi sa première qualification pour les demi-finales du tournoi de Miami. Elle mène 4-1 dans ses confrontations avec l'Australienne.



(Avec A.C.)



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Tenante du titre (en 2019) : Ashleigh Barty (AUS)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Sabalenka (BIE, n°7) : 6-4, 6-7 (5), 6-3

Svitolina (UKR, n°5) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-2

Andreescu (CAN, n°8) - Sorribes Tormo (ESP)

Sakkari (GRE, n°23) - Osaka (JAP, n°2)