Une fois de plus, les Bleues ne se sont pas éternisées. Et le deuxième tour de ce tournoi de Miami n'est pas encore achevé qu'il n'y a déjà plus aucune Française en lice. Au même titre que Kristina Mladenovic, Fiona Ferro et Océane Dodin, éliminées d'entrée, Caroline Garcia et Alizé Cornet ont elles aussi pris la porte, jeudi. Il faut dire que le tirage au sort n'avait pas fait de cadeau à nos deux dernières représentantes en course, avec pour deuxièmes adversaires sur leur route en Floride deux des meilleures joueuses du circuit Simona Halep et Petra Kvitova. La Tchèque, dixième au classement mondial et tête de série numéro 9 du tableau, n'a d'ailleurs fait qu'une bouchée (6-0, 6-4) de Cornet, giflée sur un terrible 6-0 dans la première manche et pas beaucoup plus résistante dans la seconde, qui a vu Kvitova s'envoler rapidement au score là aussi, pour mener 4-2 puis 5-3 avant de terminer tranquillement le travail. Contre Halep, Garcia a eu droit à son 6-0 elle aussi.

Toutefois, contrairement à sa compatriote, la Lyonnaise a au moins eu le mérite de bousculer la Roumaine, numéro 3 mondiale, le temps d'un set. Garcia a en effet profité de la mise en route laborieuse d'Halep pour prendre les devants dans cette partie. La 51eme au classement a même breaké d'entrée la tête de série numéro 3 du tournoi, soignée à 2-0 dans ce deuxième set pour un problème à l'épaule droite qui a semblé l'handicaper dès les premiers points. Un temps mort médical sous forme de coup de fouet pour Halep, revenue dans la foulée de 1-3 à 3-3 avant de ne plus laisser qu'un seul jeu sur les dix suivants à la Française, battue en trois sets (3-6, 6-4, 6-0) avec donc cet humiliant 6-0 pour finir. Une nouvelle fois, un tournoi va se poursuivre sans aucune Tricolore. De plus en plus inquiétant.

Azarenka sans jouer, Kerber, Bencic et Swiatek expéditives



Le deuxième tour du tournoi de Miami a débuté ce jeudi pour les joueuses, avec la qualification la plus facile pour Victoria Azarenka, qui a bénéficié du forfait de Laura Siegemund, touchée au genou droit. Angelique Kerber n'a pas passé beaucoup de temps sur le court non plus. L'Allemande, tête de série n°24, a battu la qualifiée mexicaine Renata Zarazua (147eme) 6-0, 6-0 en 1h01, même si elle a toutefois dû sauver cinq balles de break. D'autres têtes de série les ont rejointes dans la journée. A commencer par Belinda Bencic, la n°11, qui n'a pas connu de difficultés pour se défaire de Zarina Diyas (89eme) sur le score de 6-2, 6-1 en 1h16, en sauvant notamment les sept balles de break que s'est procurée la Kazakhe.

Qualification également de la tête de série n°30, Ekaterina Alexandrova, tombeuse en deux sets (6-0, 6-4 en 1h11) de l'Argentine Nadio Podoroska, en sauvant, elle aussi, toutes les balles de break qu'elle a eu à défendre (quatre). Johanna Konta (n°17), quant à elle, a disposé de Magda Linette sur le score de 6-4, 7-5 en 1h44, en ne perdant qu'une seule fois son service. Pas de problème non plus pour la gagnante du dernier Roland-Garros, Iga Swiatek (tête de série n°15), qui a dominé Barbora Krejcikova 6-4, 6-2 en 1h14. La Polonaise a tout de même perdu trois fois sa mise en jeu : à 5-1 et 5-3 dans le premier set, et d'entrée de deuxième set, avant d'enchaîner six jeux de suite. Tête de série n°19, Marketa Vondrousova s'est défaite de la Chinoise Qiang Wang : 6-4, 6-4 en 1h21, malgré deux mises en perdues. Ca passe aussi pour Veronika Kudermetova (n°32) contre Danielle Collins : 6-3, 6-2 en 1h11, sans la moindre balle de break à défendre.

Barty, Sabalenka et Svitolina ont souffert, Keys au tapis

Barty s'en sort contre Kucova :

La qualification a été plus difficile à décrocher pour la tête de série n°5, Elina Svitolina, qui a eu besoin de 2h29 pour venir à bout de Shelby Rogers : 3-6, 7-5, 6-3, dans un match marqué par onze breaks. Et que dire de la n°1 mondiale Ashleigh Barty, victorieuse du tournoi de Miami en 2019 ? L'Australienne s'est imposée 6-3, 4-6, 7-5 après 2h28 de jeu contre Kristina Kucova. Malgré les 15 aces de Barty, la qualifiée slovaque est parvenue à la breaker à 1-1 dans le premier set (mais elle a perdu ses deux services suivants) puis à 0-1 et 5-4 dans le deuxième, ce qui lui a permis d'égaliser à une manche partout. Dans le troisième set, Kucova a mené 5-2, puis a servi pour le match à 5-3 et a manqué une balle de match. Barty est finalement parvenue à revenir à 5-5 et breaker une dernière fois (6-5) pour remporter ce match à l'arraché, en sauvant tout de même trois balles de 6-6 ! Elle affrontera Jelena Ostapenko au tour suivant et il faudra clairement hausser son niveau de jeu. Aryna Sabalenka, la 8eme joueuse mondiale, a quant à elle dû sauver deux balles de match avant de s'imposer 0-6, 6-3, 7-6 en 2h27 contre Tsvetana Pironkova (131eme). La Biélorusse est passée totalement au travers du premier set et s'est retrouvée menée 3-1 dans le deuxième, mais elle a réussi à égaliser à 3-3 et breaker une nouvelle fois pour égaliser à un set partout. Dans le dernier set, la qualifiée bulgare a mené 3-1 puis 4-2 et 5-4 mais Sabalenka s'est arrachée pour décrocher le tie-break. La Biélorusse a alors manqué deux balles de match à 6-4, puis en a sauvé deux à 6-7, avant de s'imposer finalement 11-9 ! La première tête de série tombée ce jeudi se nomme Madison Keys. L'Américaine, 19eme mondiale, s'est inclinée 6-4, 6-2 en 1h13 contre la Croate Ana Konjuh, invitée par les organisateurs après avoir dégringolé au classement suite à trois opérations du coude. Elle s'est notamment montrée très efficace sur les balles de break, en en convertissant cinq sur cinq.



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Tenante du titre (en 2019) : Ashleigh Barty (AUS)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Kucova (SLQ, Q) : 6-3, 4-6, 7-5

Ostapenko (LET) bat Flipkens (BEL, LL) : 6-2, 5-7, 6-3

Kerber (ALL, n°24) bat Zarazua (MEX, Q) : 6-0, 6-0

Azarenka (BIE, n°14) bat Siegemund (ALL) : forfait



Bencic (SUI, n°11) bat Diyas (KAZ) : 6-2, 6-1

Vondrousova (RTC, n°19) bat Q.Wang (CHN) : 6-4, 6-4

Kudermetova (RUS, n°32) bat Collins (USA) : 6-3, 6-2

Sabalenka (BIE, n°7) bat Pironkova (BUL, Q) : 0-6, 6-3, 7-6 (9)





Halep (ROU, n°3) bat Garcia (FRA) : 3-6, 6-4, 6-0

Sevastova (LET) bat Gauff (USA, n°31) : 1-6, 6-2, 6-3

Konjuh (CRO, WC) bat Keys (USA, n°18) : 6-4, 6-2

Swiatek (POL, n°15) bat Krejcikova (RTC) : 6-4, 6-2





Kvitova (RTC, n°9) bat Cornet (FRA) : 6-0, 6-4

Konta (GBR, n°17) bat Linette (POL) : 6-4, 7-5

Alexandrova (RUS, n°30) bat Podoroska (ARG) : 6-0, 6-4

Svitolina (UKR, n°5) bat Rogers (USA) : 3-6, 7-5, 6-3





Andreescu (CAN, n°8) - Martincova (RTC, Q)

Stephens (USA) - Anisimova (USA, n°28)

Martic (CRO, n°20) - Kalinskaya (RUS, WC)

Xin.Wang (CHN, WC) - Muguruza (ESP, n°12)





Brady (USA, n°13) - Sorribes Tormo (ESP)

Kanepi (EST) - Rybakina (KAZ, n°21)

Jabeur (TUN, n°27) - Badosa (ESP)

Petkovic (ALL) - Kenin (USA, n°4)





Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Zheng (CHN)

Sanders (AUS, WC) - Pegula (USA, n°29)

Sakkari (GRE, n°23) - Rus (PBS)

Samsonova (RUS, Q) - Bertens (PBS, n°10)





Mertens (BEL, n°16) - Boulter (GBR)

Cirstea (ROU) - Kontaveit (EST, n°22)

Putintseva (KAZ, n°26) - Stojanovic (SER, Q)

Tomljanovic (AUS) - Osaka (JAP, n°2)