WTA - Madrid : Mertens s'offre Halep !

Sabalenka expéditive

MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 2 546 105€)

Huitièmes de finale

Après la n°2 mondiale Naomi Osaka, c'est au tour de la n°3 Simona Halep de prendre la porte prématurément au WTA 1000 de Madrid. La Roumaine, victorieuse du tournoi en 2016 et 2017, a subi la loi de la n°16 mondiale, Elise Mertens, après un match qui a duré 2h35 : 4-6, 7-5, 7-5. La Belge n'avait jamais réussi à prendre un set à Halep lors de leurs trois précédentes confrontations sur terre battue, et la série s'est poursuivie, avec la perte de la première manche après un break décisif de la Roumaine à 3-3., le match a finalement tourné en faveur de la joueuse la moins bien classée. Après trois breaks de chaque côté dans le deuxième set, la Belge a pris le service adverse au meilleur moment, à 6-5. Et dans le troisième, l'ancienne n°1 mondiale a mené 3-1, mais elle a vu son adversaire revenir à 3-3, et a encore perdu son service à 6-5, et donc le match. Une défaite qui ne l'empêchera pas de rester n°3 mondiale lundi prochain, mais qui inquiète un peu à un mois de Roland-Garros.Elise Mertens sera opposée en quarts de finale à Aryna Sabalenka, qui n'a quant à elle passé que 53 minutes sur le court, le temps d'archi-dominer Jessica Pegula, qui disputait son deuxième match sur terre battue de la saison.La n°7 mondiale a sauvé cette balle et a enchaîné avec un break à 4-1 pour empocher le premier set. Dans le deuxième, elle a breaké à 2-2 et 4-2 pour l'emporter et s'assurer le meilleur classement de sa carrière lundi (6eme, au minimum).bat Swiatek (POL, n°14) : 7-5, 6-4bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 4-6, 6-4bat Sevastova (LET, Q) : 6-7 (0), 7-6 (3), 6-0bat Jabeur (TUN) : 7-6 (2), 4-3 abandonbat Pegula (USA) : 6-1, 6-2bat Halep (ROU, n°3) : 4-6, 7-5, 7-5Pavlyuchenkova (RUS) - Brady (USA, n°11)Sakkari (GRE, n°16) - Muchova (RTC)