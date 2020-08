Cette 31eme confrontation entre les deux sœurs Williams ne restera certainement pas dans les annales. Toutefois, à l'arrivée, c'est bel et bien la plus jeune, à savoir Serena, qui a eu le dernier mot. En effet, ce jeudi, l'Américaine, 9eme joueuse mondiale et tête de série n°1, a fini par battre, non sans mal, Venus, 67eme joueuse mondiale, en trois manches (3-6, 6-3, 6-4) et 2h21 de jeu, dans le cadre des huitièmes de finale du tournoi WTA International de Lexington aux Etats-Unis, sur dur. Tout avait donc bien mal débuté pour Serena. En effet, comme au premier tour, l'Américaine a laissé échapper le premier set. Pourtant, c'est bien elle qui avait breaké d'entrée, avant de gâcher trois balles de double-break dans la foulée.

Venus a davantage peiné au service



Finalement, elle a perdu ses deux mises en jeu suivantes, offrant ainsi un bel avantage à sa sœur. Venus n'a ensuite rien lâché pour prendre ainsi cette manche d'avance (3-6). Dans la deuxième, les deux joueuses ont fait jeu égal, avant que Serena ne se procure deux premières opportunités à 2-1. Finalement, c'est sur la mise en jeu suivante de sa sœur qu'elle a fini par breaker, avant donc de réussir à égaliser (6-3). Dans la troisième manche, les breaks ont été nombreux (trois pour Serena, deux pour Venus). L'aînée a davantage peiné au service (11 doubles fautes, en tout) et c'est donc certainement ce qui a contribué à la victoire finale de sa sœur, dans ce set et dans ce match (6-4). Au prochain tour, Serena Williams affrontera sa compatriote Shelby Rogers, bénéficiaire d'une wild card, ou la Canadienne Leylah Annie Fernandez, issue des qualifications.



LEXINGTON (Etats-Unis, dur, WTA International, 171 560€)

Première édition



Quarts de finale

S.Williams (USA, n°1) - Rogers (USA, WC) ou Fernandez (CAN, Q)

Bellis (USA) - Teichmann (SUI)

Brady (USA) - Bouzkova (RTC)

Jabeur (TUN, n°8) - Gauff (USA)



Huitièmes de finale

S.Williams (USA, n°1) bat V.Williams (USA) : 3-6, 6-3, 6-4

Rogers (USA, WC) - Fernandez (CAN, Q)

Bellis (USA) bat Pegula (USA) : 6-3, 6-2

Teichmann (SUI) bat Putintseva (KAZ) : 6-2, 6-2



Brady (USA) bat Linette (POL, n°6) : 6-2, 6-3

Bouzkova (RTC) bat Blinkova (RUS) : 6-4, 6-2

Jabeur (TUN, n°8) bat Govortsova (BIE, Q) : 3-6, 6-2, 6-4

Gauff (USA) bat Sabalenka (BIE, n°2) : 7-6 (4), 4-6, 6-4



Premier tour

S.Williams (USA, n°1) bat Pera (USA) : 4-6, 6-4, 6-1

V.Williams (USA) bat Azarenka (BIE) : 6-3, 6-2

Rogers (USA, WC) bat Doi (JAP) : 6-4, 4-6, 6-2

Fernandez (CAN, Q) bat Stephens (USA, n°7) : 6-3, 6-3



Bellis (USA) bat Di Lorenzo (USA, LL) : 6-1, 6-2

Pegula (USA) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-1, 5-7, 6-4

Teichmann (SUI) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Putintseva (KAZ) bat Tomljanovic (AUS) : 6-0, 6-4



Linette (POL, n°6) bat Davis (USA) : 6-2, 6-3

Brady (USA) bat Watson (GBR) : 6-2, 6-1

Blinkova (RUS) bat Ahn (USA, Q) : 2-6, 6-4, 3-1 abandon

Bouzkova (RTC) bat Konta (GBR, n°3) : 6-4, 6-4



Jabeur (TUN, n°8) bat McNally (USA, WC) : 6-2, 6-4

Govortsova (BIE, Q) bat Mattek-Sands (USA, Q) : 7-6 (4), 6-1

Gauff (USA) bat Dolehide (USA, Q) : 7-5, 7-5

Sabalenka (BIE, n°2) bat Brengle : 6-1, 6-7 (5), 6-2