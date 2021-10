Victoria Azarenka et Jelena Ostapenko de retour dans le dernier carré d'un tournoi WTA 1000. L'affiche de la première demi-finale du tournoi californien mettra aux prises la Biélorusse à la Lettone. Les deux joueuses se sont qualifiées mercredi aux dépens de deux joueuses américaines, les deux dernières encore en course, Jessica Pegula et Shelby Rogers. Azarenka, déjà titrée à Indian Wells en 2012 et 2016, s'est rapprochée d'un troisième sacre cinq ans plus tard en disposant aisément (6-4, 6-2 en 1h35 de jeu) d'une Pegula qui avait asséné la même correction ou presque au tour précédent à l'une des grandes favorites Elina Svitolina. La double lauréate de l'Open d'Australie et ex-numéro 1 mondiale aujourd'hui 32eme au classement sera opposée vendredi pour une place en finale à une autre revenante Ostapenko.

Ostapenko, trois ans et demi plus tard



La Lettone a connu davantage de difficulté (6-4, 4-6, 6-3 en 2h16 de jeu) pour se défaire de Rogers, tombeuse en huitièmes de finale de la surprenante finaliste du dernier US Open Leylah Fernandez. L'ancienne protégée de Marion Bartoli a toutefois réussi le plus difficile et confirmé son exploit de lundi face à la numéro 4 mondiale Iga Swiatek en parvenant à dompter l'Américaine en trois manches. La vainqueur de Roland-Garros en 2017 à la surprise générale alors qu'elle n'avait que 20 ans disputera ainsi sa première demi-finale dans un WTA 1000 depuis sa défaite en finale à Miami contre une compatriote de Rogers Sloane Stephens en mars 2018.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 024 656€)

Tenante du titre (en 2019) : Bianca Andreescu (CAN)



Demi-finales

Kontaveit (EST, n°18) ou Jabeur (TUN, n°12) - Badosa (ESP, n°21) ou Kerber (ALL, n°10)

Azarenka (BIE, n°27) - Ostapenko (LET, n°24)



Quarts de finale

Kontaveit (EST, n°18) - Jabeur (TUN, n°12)

Badosa (ESP, n°21) - Kerber (ALL, n°10)

Azarenka (BIE, n°27) bat Pegula (USA, n°19) : 6-4, 6-2

Ostapenko (LET, n°24) bat Rogers (USA) : 6-4, 4-6, 6-3



Huitièmes de finale

Kontaveit (EST, n°18) bat Haddad Maia (BRE, LL) : 6-0, 6-2

Jabeur (TUN, n°12) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 6-2

Badosa (ESP, n°21) bat Krejcikova (RTC, n°3) : 6-1, 7-5

Kerber (ALL, n°10) bat Tomljanovic (AUS) : 6-4, 6-1



Azarenka (BIE, n°27) bat Sasnovich (BIE) : 6-3, 6-4

Pegula (USA, n°19) bat Svitolina (UKR, n°4) : 6-1, 6-1

Rogers (USA) bat Fernandez (CAN, n°23) : 2-6, 6-1, 7-6 (4)

Ostapenko (LET, n°24) bat Swiatek (POL, n°2) : 6-4, 6-3