Elena Rybakina continue son incroyable début de saison 2020. Ce jeudi, en quarts de finale du tournoi WTA Premier de Dubaï aux Émirats arabes unis, sur dur extérieur, la Kazakhe, 19eme joueuse mondiale, s'est débarrassée de la Tchèque Karolina Pliskova, 3eme joueuse mondiale et tête de série n°2, en deux manches (7-6 (1), 6-3) et 1h42 de jeu. La Kazakhe avait d'ailleurs commencé pied au plancher en se procurant une balle de break d'entrée. Mais c'est finalement son adversaire qui a breaké la première, lors du sixième jeu, avant de perdre son avantage dans la foulée. Après une ultime opportunité pour Rybakina, à 4-4, les deux joueuses ont disputé un tie-break. Un jeu décisif que la 19eme joueuse mondiale a survolé, menant rapidement 6-0, avant de conclure (7-6 (1)). Dans l'ultime manche, Rybakina et Pliskova ont obtenu bon nombre de balles de break : Quatre pour la Kazakhe et six pour la Tchèque. Mais le seul break de cette manche est allé dans la poche de Rybakina. Un avantage conservé jusqu'au terme de la rencontre (6-3). A la faveur notamment de cette 18eme victoire en 21 rencontres déjà disputées depuis le début de la saison 2020, la Kazakhe, qui n'en finit décidément plus de surprendre, devrait encore grimper, au niveau du classement WTA.



DUBAÏ (Émirats arabes unis, WTA Premier, dur extérieur, 2 684 940€)

Tenante du titre : Belinda Bencic (SUI)



Quarts de finale

Halep (ROU, n°1) - Sabalenka (BIE, n°7)

Brady (USA, Q) - Muguruza (ESP, n°9)

Martic (CRO, n°8) - Kontaveit (EST)

Rybakina (KAZ) bat Ka.Pliskova (RTC, n°2) : 7-6 (1), 6-3



Huitièmes de finale

Halep (ROU, n°1) bat Jabeur (TUN, WC) : 1-6, 6-2, 7-6 (7)

Sabalenka (BIE, n°7) bat Mertens (BEL) : 6-4, 6-3

Brady (USA, Q) bat Vondrousova (RTC) : 4-6, 6-4, 6-1

Muguruza (ESP, n°9) bat Kudermetova (RUS, Q) : 7-5, 4-6, 6-4



Martic (CRO, n°8) bat Strycova (RTC) : 6-3, 6-3

Kontaveit (EST) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (5), 7-5

Rybakina (KAZ) bat Siniakova (RTC, Q) : 6-3, 6-3

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Mladenovic (FRA, Q) : 6-1, 6-2



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Bye

Jabeur (TUN, WC) bat Riske (USA) : 7-6 (3), 1-6, 6-3

Mertens (BEL) bat Wang (CHN) : 6-3, 6-0

Sabalenka (BIE, n°7) bat Sakkari (GRE) : 6-2, 4-6, 6-1



Brady (USA, Q) bat Svitolina (UKR, WC, n°3) : 6-2, 6-1

Vondrousova (RTC) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-2

Kudermetova (RUS, Q) bat Yastremska (UKR) : 5-7, 6-3, 7-6 (2)

Muguruza (ESP, n°9) bat Clijsters (BEL, WC) : 6-2, 7-6 (6)



Martic (CRO, n°8) bat Hsieh (TAI, LL) : 6-4, 6-3

Strycova (RTC) bat Anisimova (USA) : 7-6 (3), 2-6, 6-4

Kontaveit (EST) bat Cirstea (ROU, Q) : 6-1, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS) bat Bencic (SUI, n°4) : 1-6, 6-1, 6-1



Rybakina (KAZ) bat Kenin (USA, n°5) : 6-7 (2), 6-3, 6-3

Siniakova (RTC, Q) bat Muchova (RTC) : 6-4, 4-6, 6-0

Mladenovic (FRA, Q) bat Sasnovich (BIE, Q) : 6-4, 6-3

Ka.Pliskova (RTC, n°2) - Bye