Difficile de se faire une idée à propos de l'état de forme de Naomi Osaka, l'actuelle n°2 mondiale. La nuit dernière, la Japonaise a été sortie prématurément en trois sets (6-3, 3-6, 3-6), au troisième tour du tournoi de Cincinnati par Jil Teichmann, détentrice d'une wild-card. Malgré une bonne entame de match, vite concrétisée par le gain du premier set, la jeune de 23 ans n'a jamais réussi à prendre la pleine mesure de cette rencontre alors qu'elle effectuait sa première apparition depuis sa sortie au troisième tour au tournoi olympique des Jeux d'été. En face, la 76eme joueuse mondiale a commencé à y croire lorsqu'elle a breaké la quadruple vainqueur d'un Grand Chelem à 2-2 dans le deuxième set pour finalement l'emporter.

Dans la troisième manche, la Japonaise est parvenue à breaker d'entrée de jeu la Suissesse pour ensuite confirmer son avantage avant de céder complètement et de laisser Jil Teichmann s'offrir le luxe de jouer un quart de finale à Belinda Bencic à Cincinnati. « J'ai fait ce que j'étais censée faire » a balayé Naomi Osaka après son élimination. Dans les deuxième et troisième sets, j'étais trop défensive. J'ai beaucoup appris de ce match, je vais pouvoir dormir tranquille ».

Il n'empêche qu'à une grosse semaine de son entrée en lice à Flushing Meadows pour l'US Open et la défense de titre, il en faudra plus pour espérer quelque chose. Depuis son retrait surprise de Roland Garros et son forfait pour Wimbledon, Naomi Osaka n'a pas beaucoup de références derrière elle. À vrai dire, seule une élimination au troisième tour du tournoi olympique des Jeux d'été contre la Tchèque Marketa Vondrousova, 6-1, 6-4. À Cincinnati, la Japonaise, exemptée du premier tour, ne compte qu'une victoire à l'arrachée en trois sets contre Coco Gauff. « J'attends beaucoup de moi mais je ne pouvais rien faire de plus pour gagner ce match. Je suis presque contente d'avoir perdu car cela me donne beaucoup de choses sur lesquelles travailler dans mon jeu. J'espère juste que les résultats viendront à temps pour l'US Open. » Avec deux matchs de préparation sur dur, pas sûr que ce soit suffisant pour la tenante du titre.