Et de 16 ! La Tchèque Karolina Pliskova, 2eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a conservé son titre à Brisbane, en Australie, aux dépens de l'Américaine Madison Keys, 13eme joueuse mondiale et tête de série n°8, en trois sets (6-4, 4-6, 7-5) et 2h10 de jeu. Durant la première manche, les deux joueuses se sont rendu coup pour coup, jusqu'au huitième jeu. A ce moment-là, c'est la Tchèque qui s'est alors retrouvée la première en difficulté, sur son propre service. Obligée de sauver deux premières balles de break, Karolina Pliskova a ensuite parfaitement su enchaîner, en breakant blanc son adversaire, avant de conclure sur sa deuxième balle de set.

Karolina Pliskova s'est imposée avec autorité



Dans la deuxième manche, l'Américaine a une nouvelle fois perdu son service, à 2-2, avant de réussir à débreaker, blanc, dans la foulée. Au moment où son adversaire servait pour rester dans ce set, Madison Keys a de nouveau breaké, égalisant alors à un set partout. D'entrée de troisième et dernier set, la 13eme joueuse mondiale a dû sauver une nouvelle balle de break, avant de perdre son service, à 3-3. Après avoir une nouvelle fois réussi à débreaker, à 4-5, la tête de série n°8, a reperdu son service. Karolina Pliskova n'en demandait pas tant et c'est sur un jeu blanc qu'elle a fini par avoir le dernier mot. Il s'agit là du 16eme titre de la carrière de la joueuse de 27 ans. Une belle façon de démarrer cette année 2020.



BRISBANE (Australie, WTA Premier, dur extérieur, 1 343 849€)

Tenante du titre : Karolina Pliskova (RTC)



Finale

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Keys (USA, n°8) : 6-4, 4-6, 7-5



Demi-finales

Keys (USA, n°8) bat Kvitova (RTC, n°5) : 3-6, 6-2, 6-3

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Osaka (JAP, n°3) : 6-7 (10), 7-6 (3), 6-2





Quarts de finale

Kvitova (RTC, n°5) bat Brady (USA, Q) : 6-4, 6-2

Keys (USA, n°8) bat Collins (USA) : 6-4, 6-1

Osaka (JAP, n°3) bat Bertens (PBS, n°6) : 6-3, 3-6, 6-3

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Riske (USA) : 7-6 (6), 6-3



2eme tour

Brady (USA, Q) bat Barty (AUS, n°1) : 6-4, 7-6 (4)

Kvitova (RTC, n°5) bat Samsonova (RUS, Q) : 6-3, 6-2

Collins (USA) bat Putintseva (KAZ, Q) : 6-1, 6-0

Keys (USA, n°8) bat Stosur (AUS, WC) : 7-5, 6-3



Bertens (PBS, n°6) bat Kontaveit (EST) : 6-3, 2-6, 7-5

Osaka (JAP, n°3) bat Kenin (USA) : 6-7 (3), 6-3, 6-1

Riske (USA) bat Strycova (RTC) : 6-3, 6-4

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Tomljanovic (AUS, WC) : 6-4, 6-7 (5), 6-1





1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Brady (USA, Q) bat Sharapova (RUS, WC) : 3-6, 3-1, 7-6 (3)

Samsonova (RUS, Q) bat Stephens (USA) : 6-4, 2-6, 6-3

Kvitova (RTC, n°5) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 2-6, 6-1, 6-0



Collins (USA) bat Svitolina (UKR, n°4) : 6-1, 6-1

Putintseva (KAZ, Q) bat Vekic (CRO) : 6-3, 3-6, 7-5

Stosur (AUS, WC) bat Kerber (ALL) : 7-6 (5), 7-6 (4)

Keys (USA, n°8) bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-3, 6-2



Bertens (PBS, n°6) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 1-6, 6-3

Kontaveit (EST) bat Hsieh (TAI) : 6-4, 6-1

Kenin (USA) bat Sevastova (LET) : 7-6 (1), 6-4

Osaka (JAP, n°3) bat Sakkari (GRE) : 6-2, 6-7 (4), 6-3



Strycova (RTC) bat Konta (GBR, n°7) : 6-2, 3-6, 6-3

Riske (USA) bat Muchova (RTC) : 6-4, 6-2

Tomljanovic (AUS, WC) bat Hon (AUS, WC) : 6-2, 4-6, 6-4

Ka.Pliskova (RTC, n°2) - Bye