La finale du tournoi de Toronto, dimanche entre Serena Williams et Bianca Andreescu, n'aura duré que quatre jeux et 19 minutes. Menée 3-1, l'Américaine a abandonné à cause d'une blessure en haut du dos. Forcément inquiétant, à deux semaines de l'US Open. Andreescu, elle, est donc couronnée à domicile à l'âge de 19 ans. Elle entrera lundi dans le top 15 mondial.